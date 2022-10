Notícias para 31% dos eleitores apoio de candidato a governador influencia em voto para presidente; para 49%, não influencia

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Eleitorado disse não ser influenciado por apoio de personalidades de fora da política, como artistas e esportistas.(Foto: Divulgação/TSE)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pesquisa Datafolha divulgada no sábado (15) indica que, para 31% dos entrevistados, o apoio do candidato a governador em quem eles pretendem votar influencia muito no voto para presidente no segundo turno entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL).

Outros 19% disseram que influencia um pouco. E 49% responderam que não influencia. 1% não soube responder. O segundo turno está marcado para 30 de outubro.

Entre os eleitores de Lula, 30% que disseram que o apoio do candidato a governador influencia muito, 20% disseram que influencia um pouco, e 49%, que não influencia.

Já entre os eleitores de Bolsonaro, 34% afirmaram que o apoio do candidato a governador influencia muito, 20% afirmaram que influencia um pouco, e 46%, que não influencia.

A pesquisa foi realizada nos dias 13 e 14 de outubro. Foram 2.898 entrevistas, em 180 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Influenciadores

A pesquisa do Datafolha mediu também outros aspectos que podem influenciar os eleitores no segundo turno.

Sobre o apoio de familiares ou amigos próximos a um dos candidatos, 26% disseram que influencia muito, 16% disseram que influencia um pouco, e 57%, que não influencia.

Perguntados sobre o peso do apoio de um artista da TV, 13% disseram que influencia muito, e 11% disseram que influencia um pouco. Para 74%, não influencia.

Sobre o apoio de um influenciador da internet de que gostam, 14% dos entrevistados afirmaram que influencia muito, 12% disseram que influencia um pouco, e 72%, que não influencia.

O Datafolha quis saber também que peso exerce o apoio de um atleta esportivo na escolha do eleitor. Para 15%, influencia muito. Para 12%, influencia um pouco, e para 72%, não influencia.

Sobre o apoio de um líder religioso, as respostas foram as seguintes: 22% disseram que influencia muito, 13% disseram que influencia um pouco e 64% disseram que não influencia.

Presidência

Pesquisa Datafolha mais recente sobre as intenções de voto para presidente mostra que Lula continua com 49% dos votos totais, e Bolsonaro, com 44%. De acordo com o instituto, os números apontam um cenário estável na disputa. Brancos e nulos somaram 5%. Não sabe ou não respondeu, 1%.

Em votos válidos, Lula tem 53%, e Bolsonaro, 47%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias