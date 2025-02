Futebol Com Neymar, CBF divulga lista de pré-convocados para os próximos jogos da Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

Neymar pode retornar à Seleção depois de quase um ano e meio. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Neymar pode retornar à Seleção depois de quase um ano e meio. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Neymar está entre os pré-convocados para os dois próximos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (28) a lista com os 52 atletas chamados pelo técnico Dorival Júnior. O Brasil enfrentará Colômbia e Argentina nos dias 20 e 25 de março.

A relação final será anunciada pelo treinador na próxima sexta-feira. A lista conta com seis goleiros, oito zagueiros, oito laterais, 14 meio-campistas e 16 atacantes. Dos 52 nomes, 18 atuam no futebol brasileiro, incluindo Neymar, que pode retornar à Seleção depois de quase um ano e meio. O craque do Santos sofreu lesão grave no joelho justamente quando defendia a equipe diante do Uruguai, em outubro de 2023.

Também foram chamados os goleiros Hugo Souza (Corinthians) e Weverton (Palmeiras); os zagueiros Danilo, Léo Ortiz (ambos do Flamengo) e Fabrício Bruno (Cruzeiro); os laterais Alex Sandro, Wesley (ambos do Flamengo), Alex Telles (Botafogo) e Guilherme Arana (Atlético-MG); os meias Alisson, Lucas Moura, Oscar (os três do São Paulo) e Gerson (Flamengo); e os atacantes Bruno Henrique (Flamengo), Estevão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo) e Yuri Alberto (Corinthians).

Lista de convocados

– Goleiros: Alisson – Liverpool (ING), Bento – Al-Nassr (SAU), Ederson – Manchester City (ING), Hugo Souza – Corinthians, Lucas Perri – Lyon (FRA) e Weverton – Palmeiras.

– Zagueiros: Alexsandro – Lille (FRA), Beraldo – Paris Saint-Germain (FRA), Danilo – Flamengo, Fabrício Bruno – Cruzeiro, Gabriel Magalhães – Arsenal (ING), Léo Ortiz – Flamengo, Marquinhos – Paris Saint-Germain (FRA) e Murillo – Nottingham Forest (ING).

– Laterais: Dodô – Fiorentina (ITA), Abner – Lyon (FRA), Alex Sandro – Flamengo, Alex Telles – Botafogo, Douglas Santos – Zenit (RUS), Guilherme Arana – Atlético-MG, Vanderson – Monaco (FRA) e Wesley – Flamengo.

– Meias: Alisson – São Paulo, André – Wolverhampton (ING), Andreas Pereira – Fulham (ING), Andrey Santos – Strasbourg (FRA), Bruno Guimarães – Newcastle (ING), Éderson – Atalanta (ITA), Gerson – Flamengo, João Gomes – Wolverhampton (ING), Joelinton – Newcastle (ING), Lucas Moura – São Paulo, Lucas Paquetá – West Ham (ING), Matheus Cunha – Wolverhampton (ING), Neymar Jr. – Santos e Oscar – São Paulo.

– Atacantes: Antony – Real Betis (ESP), Bruno Henrique – Flamengo, Endrick – Real Madrid (ESP), Estevão – Palmeiras, Gabriel Martinelli – Arsenal (ING), Galeno – Al-Ahli (SAU), Igor Jesus – Botafogo, Igor Paixão – Feyenoord (HOL), João Pedro – Brighton (ING), Luiz Henrique – Zenit (RUS), Raphinha – Barcelona (ESP), Rodrygo – Real Madrid (ESP), Samuel Lino – Atlético de Madrid (ESP), Savinho – Manchester City (ING), Vinicius Jr. – Real Madrid (ESP) e Yuri Alberto – Corinthians.

A Seleção recebe a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março, às 21h45. Em seguida, enfrenta a Argentina no dia 25, em Buenos Aires, às 21h. O Brasil ocupa o quinto lugar das Eliminatórias com 18 pontos, sete a menos do que a líder Argentina.

