Seleção Com Neymar como titular, Brasil encara a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa; Alex Sandro está fora

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

Treino oficial da Seleção Brasileira antes da partida contra a Coreia da Sul em Doha. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Neymar está recuperado da lesão ligamentar no tornozelo direito e vai reforçar o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar contra a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5), no Estádio 974. A confirmação da volta do jogador é do técnico Tite. “Sim”, disse ele, de forma lacônica, quando questionado se o craque do time enfrentaria os sul-coreanos nas oitavas.

A pergunta sobre a presença de Neymar no duelo do mata-mata foi feita a Thiago Silva, o primeiro a falar na coletiva deste domingo. O zagueiro olhou para Tite no aguardo de uma resposta. E ela veio de forma objetiva. “Sim”, exclamou o treinador antes da resposta de seu capitão.

Depois, na sua vez de falar, o treinador complementou: “Ele vai treinar hoje à tarde (domingo) e, estando bem, vai para o jogo”. Tite também assegurou que vai usar seu principal jogador desde o começo. “Eu prefiro a utilização do meu melhor desde o início. O técnico tem de assumir as suas responsabilidades”, argumentou.

Tite voltou a dizer que “não paga o preço da saúde” e avisou que consultou os médicos antes de tomar a decisão de escalar Neymar. “A escalação do Neymar tem um pressuposto de saúde, do departamento médico e do físico do atleta”, explicou, revelando que Danilo também regressa, provavelmente improvisado na lateral-esquerda.

O lateral-direito se livrou da lesão no tornozelo e retoma seu lugar entre os titulares. “Danilo está de volta”, comentou Tite. Alex Sandro continua fora, o que obrigará Tite a improvisar um jogador na esquerda, que deve ser Danilo, como indicou. “Alex Sandro está fora. Não tem condição médica, clínica. A gente não vai colocar porque não tem saúde e a gente respeita a saúde”, ressaltou Tite. “É bom ver o Danilo bem, o Ney em campo, o Alex evoluindo, vão agregar muito”, afirmou Thiago Silva.

A contusão no tornozelo de Neymar se deu na estreia diante da Sérvia e tirou o camisa 10 dos dois jogos seguintes contra Suíça e Camarões. Foram oito dias de tratamento até ele calçar chuteiras e treinar no gramado, ainda que separado do restante do grupo, no sábado. Neste domingo, ele treinará mais uma vez, a última atividade antes da partida diante dos sul-coreanos. Se tudo der certo, Neymar volta para a Copa.

Descontraído, o astro da seleção participou de parte do treinamento no Grand Hamad Stadium no sábado, dia 3, dando sinais de que estava próximo de regressar. As imagens divulgadas pela CBF mostraram o atacante sorridente e de bom humor. Ele participou do aquecimento, da roda de bobinho, e depois fez trabalhos separado do restante dos atletas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

