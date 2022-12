Brasil Pelé teve Covid-19 e uma infecção no pulmão antes de ser hospitalizado

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

O ex-jogador, de 82 anos, foi diagnosticado com câncer de cólon em setembro de 2021 Foto: Reprodução/Instagram O ex-jogador, de 82 anos, foi diagnosticado com câncer de cólon em setembro de 2021. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Internado desde a semana passada, Pelé teve Covid-19 e uma infecção no pulmão antes de dar entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, segundo informações divulgadas pelas filhas do ex-jogador Kelly Nascimento e Flávia Arantes.

“Há umas três semanas, ele pegou Covid. Ele está vacinado com todas as vacinas, só que, por causa do medicamento, da quimioterapia, do câncer, ele está fragilizado, pegou uma infecção no pulmão. E é por isso que ele foi para o hospital”, explicou Kelly.

“Ele não está na UTI. Ele está em um quarto normal, então, não está em risco. Ele está em tratamento”, completou Flavia.

Em um boletim médico divulgado no sábado (03), o hospital informou que o estado de saúde de Pelé continua estável e que a resposta do ex-jogador ao tratamento tem sido boa. Ainda não há previsão de alta.

A notícia de que o Rei do Futebol, de 82 anos, estava internado gerou uma comoção muito grande, principalmente no Catar, onde acontece a Copa do Mundo deste ano. Em setembro de 2021, o ex-craque foi diagnosticado com câncer de cólon.

