O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) disse que o futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia medidas para zerar as filas no SUS (Sistema Único de Saúde). De acordo com ele, uma das ações para solucionar esse problema pode ser contratar a iniciativa privada.

Alckmin observou que o SUS, nos últimos anos, se concentrou na pandemia de Covid-19 e que agora é hora de resolver o atraso de diversos procedimentos que foram postergados.

“Há um compromisso do presidente Lula de zerar a fila que se formou durante a pandemia. Durante a pandemia, corretamente se priorizou a Covid. Então, você acabou tendo filas. Então, a ideia é fazer um mutirão, inclusive, se precisar contratar a iniciativa privada, para poder zerar a fila de especialidades, exames e cirurgias”, disse Alckmin em entrevista no domingo (04), após se reunir com especialistas na área da saúde.