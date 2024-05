Rio Grande do Sul Com nova chuva, Guaíba pode voltar a subir e passar dos 5 metros

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Nível do Guaíba era de 4,65 metros às 9h da manhã deste domingo (12); Rio Grande do Sul já registra 143 mortos e 125 desaparecidos Foto: Divulgação O RS já contava, nesse domingo, com cerca de R$ 8,4 bilhões em prejuízos financeiros causados pelos eventos climáticos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O nível do Guaíba pode voltar a passar dos 5 metros com a nova chuva que atinge o Rio Grande do Sul nas últimas 24 horas. Entre sábado (11) e domingo (12) foram registrados volumes significativos de precipitação no Centro, Região Metropolitana e Serra. Às 9h da manhã, o nível do Guaíba era de 4,65 metros.

O aumento das águas no Guaíba pode ser potencializado pela chegada da vazão dos rios contribuintes e a atuação dos ventos. A Laguna dos Patos também tem níveis elevados, com tendência de aumento nos pontos monitorados nas regiões costeiras.

O aumento das águas no Guaíba pode ser potencializado pela chegada da vazão dos rios contribuintes e a atuação dos ventos. A Laguna dos Patos também tem níveis elevados, com tendência de aumento nos pontos monitorados nas regiões costeiras.

Devido às chuvas que atingem o Estado, praticamente todos os grandes rios da região apresentam tendência de elevação, sendo elas rápidas em cotas de inundação nas bacias dos rios Caí e Taquari, seguido do Jacuí. Vale destacar que as cidades localizadas no delta das bacias estão em alerta ou em inundação.

O repassamento das águas continua na confluência dos rios Gravataí e Sinos no delta do Jacuí com o Guaíba, com a manutenção dos níveis elevados e retorno da elevação. No baixo rio Uruguai, já é possível observar uma estabilidade e declínio dos níveis a partir de São Borja.

Chuvas no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul já registra 143 pessoas mortas e outras 125 desaparecidas desde o começo das chuvas que atingem a região, conforme dados divulgados pela Defesa Civil do Estado na manhã deste domingo.

Cerca de 81.170 pessoas se encontram em abrigos, enquanto 537.380 estão desalojadas. Ao todo, 446 municípios foram afetados pelas chuvas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/com-nova-chuva-guaiba-pode-voltar-a-subir-e-passar-dos-5-metros/

Com nova chuva, Guaíba pode voltar a subir e passar dos 5 metros

2024-05-12