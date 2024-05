Brasil Portal Nacional da Educação lança projeto para custear inscrição do Enem de estudantes atingidos pelas enchentes do RS

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2024

Voluntários e candidatos devem entrar em contato com a redação do PNE pelo WhatsApp (61) 9.9129-8686. Foto: Divulgação Foto: Divulgação



Neste sábado (11), o Portal Nacional da Educação anunciou a criação de um projeto que irá custear pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos estudantes afetados pelo desastre natural em todo o estado do Rio Grande do Sul. Voluntários que quiserem participar deste custeio deverão se inscrever e responder a um questionário do Google.

Como se tornar um padrinho ou madrinha dos estudantes do RS?

Basta preencher este formulário informando a quantidade de boletos que pretende pagar e outros dados. Após, a equipe fará a ponte entre o voluntário e um candidato do Enem, enviando o boleto por e-mail depois de verificar a autenticidade do documento. Após efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o voluntário precisa enviar o comprovante para a redação do Portal Nacional da Educação, através do WhatsApp oficial (61) 9.9129-8686.

Como ter um boleto pago?

Os inscritos no Enem que querem ajuda para o pagamento da inscrição devem enviar uma mensagem para o mesmo WhatsApp do PNE, solicitando o auxílio. Após o envio do boleto, o grupo fará o contato com um padrinho ou madrinha. Com o boleto quitado, o contato com o inscrito será retomado para o envio do comprovante do pagamento.

Enem 2024

O Ministro da Educação, Camilo Santana, informou que, o edital do Enem 2024 será publicado ainda neste mês e as provas estão previstas para serem aplicadas em dois domingos consecutivos, 3 e 10 de novembro, respectivamente.

