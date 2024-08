Brasil Com nova onda de calor, 17 capitais brasileiras devem ter temperaturas máximas superiores a 30°C

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2024

O Norte do RS será uma das áreas afetadas pela onda de calor

Uma nova onda de calor que deve se intensificar nos próximos dias eleva as temperaturas em todo o Centro-Sul do Brasil. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), mais da metade das capitais brasileiras devem ter temperaturas máximas superiores a 30°C neste fim de semana.

Uma massa de ar quente e seco se estabilizou na Região Central, favorecendo o retorno do calor depois de um início de semana com recordes de frio em algumas capitais.

O meteorologista da Climatempo Fábio Luengo afirmou que a massa polar que fez com que as temperaturas ficassem muito baixas nos últimos dias já se afastou e está no oceano. “A partir desta sexta, começa a se formar aquele bloqueio atmosférico, o que vai impedir, por alguns dias, que outra massar de ar frio avance pelo País”, explicou Luengo.

O fenômeno deve ser semelhante às últimas ondas de calor que aconteceram no País. O sistema intensifica a circulação de ventos quentes, impedindo o avanço de frentes frias.

Segundo a Climatempo, o calor deve ganhar mais força a partir deste sábado (17), com as temperaturas aumentando gradativamente ao longo dos próximos dias. A expectativa é de que a onda de calor se estenda até a próxima quinta-feira (22).

Com a chegada da nova onda de calor, boa parte dos Estados do Centro-Sul podem ter temperaturas entre 5 a 7 °C acima da média nos próximos dias. As áreas mais afetadas pelo calor e tempo seco devem ser o Norte do Rio Grande do Sul, todo o Estado de Santa Catarina, Centro do Paraná, Sudoeste paulista, Leste do Mato Grosso do Sul e Leste do Mato Grosso.

Em Curitiba, por exemplo, a máxima pode chegar a 30°C neste domingo. Já em Cuiabá, a previsão é de 38 °C para o mesmo dia.

Todos os Estados do Sul, São Paulo, Sul do Rio de Janeiro e Sul de Minas Gerais e boa parte do Centro-Oeste também devem ter temperaturas acima da média para o período. A previsão é de que, nessas áreas, os termômetros registrem marcas até 3 °C acima da média.

Em São Paulo, a expectativa é de máxima de 31°C neste domingo. No Rio de Janeiro, os termômetros devem chegar a 34 °C.

Porto Alegre

Neste sábado, em Porto Alegre, os termômetros marcam entre 14°C e 21°C, com possibilidade chuva fraca à noite, segundo a Climatempo. Neste domingo, as temperaturas variam entre 16°C e 24°C, com sol e pancadas de chuva ao longo do dia. Na segunda (19), a máxima será de 26°C.

