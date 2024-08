Brasil Em 2023, quase 90% das pessoas com 10 anos ou mais acessaram a internet no Brasil

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2024

A região com maior percentual de usuários da internet segue sendo a Centro-Oeste Foto: Tania Rêgo/Agência Brasil

Dos 186,9 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade, 88% (164,5 milhões) utilizaram a internet no ano passado. Esse índice havia sido de 87,2% em 2022. Em 2016, era de 66,1%. Os dados, divulgados nesta sexta-feira (16) pelo IBGE, são do módulo Tecnologia da Informação e Comunicação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.

“Na área urbana, o percentual é de 89,6%. Na área rural, de 76,6%. Apesar da diferença, o crescimento do uso da internet entre moradores da área rural tem sido mais intenso. Na primeira edição da pesquisa, em 2016, era de 33,9%, passou para 72,7% em 2022 e atingiu 76,6% em 2023, reduzindo a diferença em relação aos da área urbana”, destacou o analista da pesquisa Gustavo Geaquinto Fontes.

Em relação ao sexo, 88,7% das mulheres utilizaram a internet em 2023, um pouco acima do percentual apresentado pelos homens (87,3%). As pessoas com ensino superior incompleto (98,3%) e com superior completo (97,6%) apresentaram os maiores percentuais de uso, enquanto o grupo de pessoas sem instrução teve o menor (44,4%).

“Por cor ou raça, indicador novo nesse tema da pesquisa, 89,5% das pessoas declaradas brancas usavam a internet, ante 87,6% das pretas e 86,8% e das pardas. Observando o início da série histórica em 2016, havia diferença mais marcante: 72,6% das pessoas brancas usavam a internet contra 63,9% das pretas e 60,3% das pardas”, disse o analista da pesquisa.

A região com maior percentual de usuários da internet segue sendo a Centro-Oeste (91,4%), ao passo que as regiões Norte (85,3%) e Nordeste (84,2%) permaneceram com resultados inferiores aos das demais. Entretanto, a Região Norte foi a que apresentou a maior expansão desse indicador em relação ao ano anterior, com aumento de 2,9 pontos percentuais, ante 0,8 ponto percentual do País.

Idosos

As crianças e os idosos são os grupos etários com menor percentual de pessoas que utilizaram a internet em 2023. O grupo de 10 a 13 anos registrou 84,2%. Esse percentual cresce sucessivamente até alcançar o pico de mais de 96,3% de usuários no grupo de 25 a 29 anos. Em seguida, a proporção de usuários declina-se gradualmente até atingir 88% no grupo de 50 a 59 anos e depois cai para 66% entre os idosos (60 anos ou mais).

2024-08-16