Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2024

(Foto: Alvaro Bonadiman/Palácio Piratini) Foto: Alvaro Bonadiman/Palácio Piratini

Neste sábado (17) e domingo (18), o Palácio Piratini, em Porto Alegre, fica aberto para visitação pública pela Ala Governamental, das 10h às 18h. Essa é a primeira reabertura do prédio ao público em geral após a enchente de maio.

Para conhecer o espaço, não é necessário fazer inscrição prévia, bastando apenas a apresentação de documento de identidade oficial. Durante a visita, o público poderá circular livremente, sem mediação, por locais emblemáticos da edificação histórica, como os salões Negrinho do Pastoreio e Alberto Pasqualini, a antessala do gabinete do governador e os vestíbulos.

Entre os itens do acervo que poderão ser apreciados pelos visitantes, estão mobiliários produzidos no Rio Grande do Sul no início do século XX e os murais pintados na década de 1950 por Aldo Locatelli. O Ford modelo T, ou “Ford Bigode”, primeiro automóvel oficial do Piratini, dado a Borges de Medeiros, e o Stutz Car, adquirido em 1931 pelo então governador Flores da Cunha, também estarão em exposição na parte externa.

No gabinete oficial do governador, estará à mostra para o público, pela primeira vez após o restauro, a Tapeçaria Rheingantz. A peça, datada da década de 1930, é uma produção da extinta Rheingantz, de Rio Grande, uma das maiores fábricas têxteis do Sul do Brasil no século XIX e fundamental para o desenvolvimento urbano e econômico do Sul do Estado. Foram cerca de 18 meses de restauro para recompor manualmente a peça, que ajuda a contar a história da industrialização gaúcha.

A visitação faz parte das celebrações do Dia Estadual do Patrimônio Cultural.

Serviço

Visitação aberta ao Palácio Piratini

Sábado (17) e domingo (18), das 10h às 18h

Entrada franca, com apresentação do documento de identidade

