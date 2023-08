Rio Grande do Sul Com novidades e expectativa de 500 mil visitantes, vem aí 38ª Oktoberfest de Santa Cruz do Sul

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

Festa de origem alemã é considerada a maior do gênero no Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação)

Considerada a maior festa de origem alemã no Rio Grande do Sul, a Oktoberfest de Santa Cruz do Sul (Vale do Rio Pardo) terá a sua 38ª edição a partir de 5 de outubro. O evento é dividido em três períodos, nos dias 5 a 8, 11 a 15 e 19 a 22, com expectativa de 500 mil visitantes (20% a mais que no ano passado). Dentre as novidades está o sistema de compra de alimentos e bebidas por meio de cartão recarregável.

A programação cultural é diversificada, com destaque para a dança, música e gastronomia típicas alemãs no parque da festa, além de desfiles com carros alegóricos. Esses e outros detalhes são divulgados no site oktoberfestsantacruz.com.br.

No que se refere ao mencionado sistema de recarga de créditos para consumo deve proporcionar maior praticidade aos participantes. Além da internet, a venda será feita no próprio parque do evento, que contará com terminais de autoatendimento e representantes a circular pelo local.

A “Oktober” (como é popularmente conhecida) é organizada pela prefeitura em parceria com a Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp). “Essa inovação é fundamental”, ressalta o presidente da entidade, Ricardo Bartz. “Assim, vamos evoluindo ao mesmo tempo em que cultivamos nossa tradição.”

História

A ideia de uma Oktoberfest remonta a 1810, quando uma multidão compareceu ao casamento do príncipe herdeiro Ludwig com a princesa Therese Von Sachsen-Hildburghausen, na cidade alemã de Munique. Já em Santa Cruz do Sul, a história da festa começou a ganhar forma em dezembro de 1849, quando chegaram à colônia os primeiros imigrantes do país europeu.

Em 1854, foi criada a povoação no Faxinal do João Faria (onde hoje se encontra o centro da cidade), elevando a localidade à categoria de freguesia em 1859. Em 31 de março de 1877, a Freguesia deixou de ser subordinada a Rio Pardo e recebeu a elevação à Vila de São João de Santa Cruz.

Com a implantação da primeira Câmara de Vereadores, em 28 de setembro de 1878, foi instalado o município de Santa Cruz, que se tornaria município em 19 de novembro de 1905, com decreto assinado pelo então presidente da Província (equivalente ao atual cargo de governador), Borges de Medeiros, durante a inauguração de estação férrea que alavancou o progresso e favoreceu o crescimento comercial com Porto Alegre.

A 1ª Festa Nacional do Fumo (Fenaf), que celebrava o tabaco (decisivo na economia local) foi realizada em 1966. Em 1972, a segunda edição da festa incorporou a festa Bierhaus (“casa da cerveja”) e, no mesmo ano, o prefeito Elemar Grüendling revelou interesse em realizar uma Oktoberfest, embora ainda não contasse com infraestrutura para um evento anual.

Em 1978 foi realizada a última edição da Fenaf, que na década seguinte daria origem à Oktoberfest de Santa Cruz do Sul. Ao longo dos anos, a festa vem se renovando, inclusive ao incorporar atrações. Em 1998, o evento passou a receber delegações de países como Argentina, Uruguai e Alemanha, firmando-se como a maior festa alemã no Estado.

(Marcello Campos)

