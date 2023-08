Porto Alegre Show da cantora porto-alegrense Elis Regina na Suíça será lançado em vídeo

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

Performance da artista em julho de 1979 motivou a edição de disco póstumo, três anos depois. (Foto: Arquivo/Warner)

Considerada uma das mais célebres apresentações ao vivo de um artista brasileiro, o antológico show da cantora porto-alegrense Elis Regina (1945-1982) ne edição de 1979 do Festival de Jazz de Montreux (Suíça) será lançado em vídeo e com restauração digital de som e imagem. A informação é do produtor João Marcello Bôscoli, primogênito dos três filhos dela.

A novidade deve chegar ao mercado no mês que vem, para alegria dos fãs – muitos dos quais assistiram o material original em programas de TV desde então. Ou que compraram o LP, fita-cassete ou CD duplos com o áudio de uma performance registrada parte das duas sessões com a gaúcha no palco do evento em 20 de julho daquele ano.

Dentre as curiosidades que envolvem esse trabalho está o fato de que a “Pimentinha”, de voz cultuada internacionalmente, não apreciou o seu desempenho no evento – fato que reitera o seu alto nível de exigência em relação ao próprio trabalho. Isso não impediu que a gravadora Warner lançasse comercialmente o álbum fonográfico em em março de 1982, menos de dois meses após a morte da gaúcha em São Paulo, vítima de overdose.

Autor do livro “Elis – Uma Biografia Musical” (2015), o jornalista e pesquisador gaúcho Arthur de Faria detalha que a artista criada no bairro do IAPI, Zona Norte da capital gaúcha, fez uma apresentação à tarde e outra à noite:

“Aquele foi um momento maravilhoso e igualmente marcado pela tensão, seja devido à presença de celebridades mundiais na plateia ou pelo ‘duelo’ de Elis com o também brasileiro Hermeto Pascoal no piano, na base do improviso e que se tornou um dos momentos mais inacreditáveis da música popular brasileira. Quem sabe agora, com as imagens restauradas, a gente não consegue fazer até uma leitura labial do que rolou entre os dois naquele palco?”.

Ampliação

Ainda de acordo com João Marcello, o plano de relançamento deve incluir a veiculação das imagens, agora restauradas, em plataformas digitais como o site youtube.com, que já disponibiliza o vídeo em versões antigas e de baixa qualidade, compartilhadas por internautas a partir de gravações televisivas.

São cogitadas, ainda, uma nova edição do disco, hoje facilmente acessível em serviços de streaming de música) e a inclusão, no projeto, de um show realizado por Elis no Japão na mesma época. Tratativas com essa finalidade já estão em andamento.

(Marcello Campos)

