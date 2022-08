Porto Alegre Com novo endereço em Porto Alegre, ambulatório para pessoas trans amplia atendimento

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

O espaço foi totalmente remodelado para receber o serviço Foto: Cristine Rochol/PMPA Serviço é prestado agora com espaço, expediente e equipe maiores. (Foto: Reprodução/Googleview) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Após três anos instalado no Centro de Saúde Modelo (bairro Santana), o ambulatório especial de Porto Alegre para travestis e pessoas trans passa a funcionar nesta quarta-feira (31) na unidade Santa Marta – rua Capitão Montanha nº 27 (Centro Histórico). A mudança de endereço é acompanhada da ampliação de espaço, equipe e horários disponíveis.

As instalações foram remodeladas para receber esse segmento de público, com recepção, três consultórios, sala de procedimentos, sala de convivência com capacidade para até 30 pessoas. Também terá sala de trabalho equipada com computadores.

O grupo de profissionais, por sua vez, conta agora com três médicos, enfermeira, técnico de enfermagem, duas assistentes sociais, psicólogo, nutricionista e farmacêutico – a dispensação de medicamentos será realizada diariamente.

Já o expediente, antes limitado a dois dias por semana (total de oito horas), começa ser cumprido pelos servidores de segunda a sexta-feira, na faixa das 13h às 19h (30 horas).

Serviços

Vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a unidade disponibiliza atendimento integral para homens e mulheres trans e travestis residentes de Porto Alegre.

Os serviços incluem consulta, exames, terapia hormonal, acolhimento e encaminhamentos, bem como grupo de convivência. A estrutura pode ser acessada mediante demanda espontânea ou então por agendamento através do aplicativo de mensagens whatsapp – o número é (51) 99506-9632.

(Marcello Campos)

