Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

As defesas das entidades citadas terão o prazo de dez dias para apresentar os vínculos firmados sobre o tema. Dupla Grenal está na lista. Foto: Lucas Figueiredo/CBF As defesas das entidades citadas terão o prazo de dez dias para apresentar os vínculos firmados sobre o tema. Dupla Grenal está na lista. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O Ministério da Justiça abriu nesta terça-feira (30) uma investigação sobre apostas esportivas no Brasil. O tema tem gerado muita polêmica nos últimos tempos, com casos de manipulação de resultados em diversas esferas do futebol nacional. Por isso, clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, federações estaduais, CBF e a Rede Globo foram notificadas para dar explicações sobre o tema.

De acordo com o Ministério da Justiça, as entidades deverão se manifestar sobre contratos de publicidade e patrocínio fechados com empresas ligadas a serviços de apostas.

As defesas das 54 entidades citadas (clubes, federações e televisão) terão o prazo de dez dias para apresentar os vínculos firmados sobre o tema. A iniciativa da apuração parte da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), cujo objetivo é analisar quais empresas assinaram os contratos, dado que a maioria delas tem sede no exterior.

“As chamadas apostas de quota-fixa (AQFs), conhecidas como apostas esportivas, foram criadas pela Lei Federal 13.756/18. Nesta modalidade lotérica, o apostador tenta prever o resultado de jogos de futebol, os placares, o número de cartões aplicados, entre outros. Porém, diferente de outras loterias, no momento da aposta, o consumidor já sabe o quanto poderá ganhar em caso de acerto, por meio de um multiplicador (a quota-fixa) do valor apostado. Porém, a lei que criou as AQFs ainda não foi regulamentada e, por isso, a Senacon entende que a atividade pode estar sendo explorada sem a devida autorização e sem qualquer mecanismo de controle, fiscalização ou prestação de contas”, informa o Ministério da Justiça.

“Falando de forma abrangente, aqui na nossa empresa nós atuamos com alguns players do mercado, e logicamente com alguns clubes. O que posso afirmar, na verdade, é que está muito preliminar esse assunto, os clubes não esperavam essa notificação. Mas nós atuamos com as principais plataformas e imagino que seja um movimento para entender o quanto que esse mercado mobiliza no principal esporte do país. Até em razão disso, também acho primordial a regulamentação das casas de apostas. Vai trazer muito mais credibilidade e transparência para todos os envolvidos”, afirma Bernardo Pontes, sócio da BP Sports, agência especializada em marketing e patrocínio esportivo.

As entidades notificadas foram: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Avaí, Botafogo, Bragantino, Ceará, Corinthians, Coritiba, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo, Bahia, Brusque, Chapecoense, CRB, Criciúma, Cruzeiro, CSA, Guarani, Grêmio, Grêmio Novorizontino, Ituano, Londrina, Náutico, Operário, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Sport, Vasco, Vila Nova, Tombense. E os campeonatos Brasileiro, Paranaense, Paulista, Carioca, Goiano, Sul-Matogrossense, Alagoano, Baiano, Cearense, Paraibano, Pernambucano, Potiguar e Sergipano. Além da Rede Globo.

