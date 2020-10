Porto Alegre Com o aumento na demanda, a Trensurb registrou o seu maior contingente diário de passageiros em mais de seis meses

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Quase 82 mil pessoas embarcaram nos vagões na segunda-feira. (Foto: Divulgação/Trensurb)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com um contingente de quase 82 mil passageiros cruzando as catracas na segunda-feira (5), a Trensurb totalizou o seu maior volume diário de usuários do metrô desde a segunda quinzena de março, período de entrada em vigor das primeiras medidas restritivas de combate à pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul. As informações constam no site da empresa federal.

Esse resultado indica uma tendência de recuperação do movimento dos trens, que atendem diversos municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre desde 1985 e que, desde então, jamais havia enfrentado uma redução tão drástica e prolongada no movimento diário de passageiros.

Pesaram na ampliação na demanda verificada no primeiro dia desta semana fatores como a volta das aulas presenciais em instituições de ensino da capital gaúcha, autorizada por meio de decreto municipal da prefeitura. Como o cronograma do setor é gradual e progressivo, a expectativa é de que a procura pelos trens aumente nas próximas semanas, estimulada também pela retomada de atividades em outros setores, inclusive a partir de novas liberações pelo governo do Estado.

Retomada

No período de 28 de setembro a 2 de outubro, a média foi de quase 76 mil passageiros por dia útil. Segundo a empresa federal, esse contingente representa uma redução de 1,6% em relação à média de embarques por dia útil na semana anterior (aproximadamente 77 mil) e de 52% na comparação com a média da primeira quinzena de março (157,6 mil), antes da entrada em vigor das restrições de atividades por causa da pandemia de coronavírus.

Somente na terça-feira da semana passada (29 de setembro), foram 79,5 mil passageiros transportados, maior número desde 19 de março – ocasião em que aconteceram 84.536 embarques no metrô.

“Em setembro, a Trensurb registrou a média de 74.145 passageiros por dia útil, ou seja, quase 12% a mais que a média de usuários transportados por dia útil no mês de agosto [66.251]”, ressaltou a empresa em seu site oficial. “Trata-se porém de uma queda de 53% em relação à média por dia útil na primeira quinzena de março”.

Poesia

Por meio do “Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos”, a Trensurb lançou o projeto “Antologia Digital da Poesia Gaúcha”. Regularmente, serão publicados nas redes sociais e nos monitores de vídeo presentes em trens e estações uma série de audiovisuais de curta duração, destacando trabalhos de poetas e, em uma segunda etapa da iniciativa, de metroviários e usuários do metrô, declamando textos.

O primeiro vídeo, publicado no dia 1º de outubro, é de autoria de Élvio Vargas, assessor da Trensurb, membro da Academia Rio-Grandense de Letras e um dos organizadores do projeto. A Antologia tem apoio da Academia e também do IEL (Instituto Estadual do Livro), vinculado ao governo do Rio Grande do Sul.

Estão previstos, ainda, como parte da iniciativa: concursos de poesia, adesivagem de poemas nas estações e, ao final, o lançamento de um DVD e um livro. A criação e edição dos vídeos são de Eduarda Polonio, estagiária de publicidade e propaganda.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre