Política General Rêgo Barros é exonerado do cargo de porta-voz da Presidência

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na madrugada desta quarta-feira Foto: José Dias/PR A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na madrugada desta quarta-feira. (Foto: José Dias/PR) Foto: José Dias/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal exonerou o general Otávio Santana do Rêgo Barros do cargo de porta-voz da Presidência da República. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na madrugada desta quarta-feira (07).

O cargo de porta-voz havia sido extinto em agosto, após o presidente Jair Bolsonaro recriar o Ministério das Comunicações.

Rêgo Barros estava no cargo desde janeiro de 2019. Ele é militar da ativa, com experiência em comunicação social. Ele participou da Missão de Paz no Haiti e chefiou o Centro de Comunicação Social do Exército.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política