Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2022

Antes do embarque, Eduardo Leite visitou a 48º Couromoda, na capital paulista. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

Em uma de suas primeiras agendas presenciais desde que encerrou o período de isolamento devido a contágio por coronavírus, na tarde desta segunda-feira (17) o governador gaúcho Eduardo Leite participou da viagem inaugural da companhia aérea Gol entre São Paulo e Pelotas, na Região Sul do Estado. O voo durou duas horas, sem escalas.

A aeronave, um Boeing 737-700 com capacidade para 138 passageiros, teve como comandante o piloto Manoel Burg, natural de Rio Grande. Serão quatro frequências semanais de ida e volta entre Guarulhos (Região Metropolitana da capital paulista) e o Aeroporto da cidade natal onde o atual chefe do Executivo estadual nasceu, foi vereador, secretário municipal e prefeito.

Pelotas foi um dos quatro novos destinos no Rio Grande do Sul definidos pela Gol em novembro. O anúncio ocorreu na esteira do aperfeiçoamento do Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR), concluído em 2019. Os demais são Santo Ângelo, Santa Maria e Uruguaiana.

Quando todos estiverem ativos, a empresa aérea terá voos diretos para sete destinos no Estado, incluindo Caxias do Sul, Passo Fundo e, é claro, Porto Alegre. Eduardo Leite salientou a importância logística desse tipo de serviço para a economia gaúcha:

“A conexão com o principal aeroporto do País facilita na hora de atrairmos negócios e investimentos, aproxima famílias, melhora a qualidade de vida das pessoas. Isso significará um impulso para a região. Estamos falando de Pelotas estar conectada ao principal centro econômico brasileiro em uma hora e meia de voo e, dali, para o mundo”.

Em seu discurso, Leite acrescentou que sua gestão tem incentivado a aviação a partir da redução do ICMS sobre o combustível de aviação. “Com isso, o Rio Grande do Sul, que já é o Estado com o maior número de voos regionais da capital para o interior, passa a ser o que tem mais conexões diretas do interior para Guarulhos.

Ele também agradeceu ao presidente da Gol, Paulo Kakinoff: “Que bom que temos uma empresa comprometida com serviços de qualidade e apostando em novas rotas.”

Ao pousar em Pelotas, às 17h45min, Eduardo Leite e sua sucessora na prefeitura local, Paula Mascarenhas, participaram de uma celebração relativa à rota inaugural. Em seguida, a aeronave retornou para Guarulhos.

“Este voo trará enormes benefícios à nossa cidade, não só facilitando a vida de quem tem negócios no centro do País como também atraindo investimentos privados para a região, já que o acesso fica agora”, enfatizou Paula. “Também atrairá turistas, já que temos muitas riquezas a oferecer, mas faltava essa ligação direta.”

Couromoda

A presença de Eduardo Leite em São Paulo não foi motivada apenas pela viagem a Pelotas. Durante a manhã, ele havia participado da abertura da 48ª Couromoda (Feira Internacional de Calçados, Artefatos de Couro e Acessórios de Moda). Esta foi a terceira vez em que ele compareceu ao evento desde a sua posse no Palácio Piratini (2019).

Sua visita pela feira foi focada na visita aos estandes de lojistas e fabricantes (Dakota, Usaflex, Calçados Beira-Rio e Wirth, dentre outros) e pela mostra do projeto “Estação Moda RS”.

Com mais de 45 anos de história e considerado o mais importante do setor na América Latina, o evento foi realizado em 2020 apenas em formato virtual, por causa da pandemia de coronavírus.

(Marcello Campos)

