Por Redação O Sul | 25 de julho de 2023

Entre as obras no Parque de Exposições Assis Brasil, está a reforma do pavilhão de equinos. (Foto: Júlia Chagas/Ascom Seapi)

Com o início da Expointer no dia 26 de agosto, o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, está em um clima de intensa atividade. Sons de furadeiras, martelos e máquinas se escutam por toda a parte. A movimentação é necessária para deixar tudo pronto para a chegada do público e dos animais da 46ª Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários – a Expointer 2023.

“A gente tem um desafio: fazer o primeiro evento depois daquela que foi a maior Expointer de todas. A régua está lá em cima, tivemos muita gente, movimento intenso, as pessoas ativas, consumindo, fazendo negócios, tudo funcionando numa harmonia absoluta. Foi mais de 1 milhão de pessoas no parque durante os nove dias. Foi muito bacana”, disse a subsecretária do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, Elizabeth Cirne-Lima. Em 2022, foram 7,1 bilhões em negócios e público recorde.

Diversas melhorias estão previstas para o parque neste ano, como o abastecimento de água, o reforço de rede elétrica, o calçamento das ruas, a comunicação e as áreas de estacionamento. De acordo com a subsecretária, os parceiros da feira também estão investindo no parque. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) está melhorando a pista de provas e de treino, instalando uma cobertura e mais baias e fazendo reformas no camping para receber os associados. A Farsul está investindo em áreas de iluminação e pistas. O Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers) está realizando uma série de investimentos nas instalações hidráulicas e na estrutura elétrica, além da reforma do pavilhão de bovinos de corte e ovinos.

“É um grande pavilhão, o pavilhão original. A Expointer começou ali naquele local. E ele está em plena reestruturação, com reparos e pintura. Devemos chegar na feira com um pavilhão novinho e lindo. Vamos fazer uma inauguração do espaço para receber as estrelas da feira, que são os nossos animais”, destacou Elizabeth.

Elétrica

Também estão sendo realizadas reformas na parte elétrica e no calçamento de áreas do parque – Foto: Júlia Chagas/Ascom Seapi

As licitações para prestação de serviços do parque estão em andamento e devem se encerrar até a primeira semana de agosto. Elas estão divididas em três eixos: bilheteria e estacionamento, estrutural e sustentável.

Os animais

Neste ano, deverá ter aumento na participação dos animais de corte. No entanto, por conta da gripe aviária, aves e pássaros não vão participar da feira.

De acordo com o comissário da Expointer, Pablo Charão, desde o ano passado a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) vem conversando com as associações, fazendo ajustes nas atividades e nos regulamentos específicos de algumas raças, buscando aprimorar o evento. “A Expointer é assim: quando termina uma, a gente já começa a pensar na outra”, afirmou Charão.

As inscrições para a participação dos animais estão abertas e são organizadas pelas associações de criadores. As associações têm até 31 de julho para fazer a inscrição on-line dos seus participantes no Sistema de Defesa Agropecuária (SDA), que faz o registro dos animais e dos expositores da Expointer.

Ingressos

O parque vai funcionar das 8h às 20h30min para entrada de pedestres e veículos visitantes. Os ingressos custarão R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada). Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, têm entrada gratuita. Idosos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência pagam meio ingresso. O estacionamento para visitantes custará R$ 40. As informações sobre bilheteria e venda de ingressos on-line devem ser divulgadas no início de agosto.

Excursões de estudantes e agricultores podem ser agendadas até o dia 14 de agosto pelo e-mail estudantes-expointer@agricultura.rs.gov.br. Mais informações podem ser encontradas no site.

Promotores

A Expointer será realizada entre 26 de agosto e 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O evento é promovido pelo governo do Estado, por meio da Seapi, e tem como copromotores a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag/RS), o Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers), o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs), a prefeitura de Esteio e a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raças (Febrac).

2023-07-25