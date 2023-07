Rio Grande do Sul Projeto Preparar renova parceria com a Braskem para capacitar alunos em quatro regiões do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2023

O programa Preparar já capacitou cerca de mil adolescentes nos quatro anos de atuação Foto: Divulgação Pipa Ideias, empresa de empreendedorismo social, idealizadora do Preparar, desenvolve iniciativas de impacto social próprias e para apoiar outras empresas e empreendedores a atingirem seus objetivos sociais. (Foto: Divulgação)

O projeto Preparar renovou parceria com a Braskem e pretende dobrar o número de jovens atendidos nas regiões de Triunfo, Nova Santa Rita, Montenegro e Rio Grande.

Esta será a segunda vez que jovens dessas localidades participam das capacitações para o desenvolvimento profissional e pessoal. A Pipa Ideias, empresa de empreendedorismo social, idealizadora do Preparar, desenvolve iniciativas de impacto social próprias e para apoiar outras empresas e empreendedores a atingirem seus objetivos sociais.

A manutenção da parceria com a petroquímica nas mesmas regiões é de grande importância para um desenvolvimento sólido em habilidades emocionais, funcionais e prática dos jovens, aponta uma das CEOs da Pipa Ideias, Luísa Andrade.

“Dar continuidade às capacitações do Preparar nessas localidades significa a ampliação do alcance em números de escolas, educadores e alunos envolvidos e sensibilizados pelas imersões presenciais”. As oficinas serão realizadas presencialmente por equipe própria do projeto e deverão capacitar cerca de 500 estudantes, o dobro do ano passado.

O programa Preparar, que leva a escolas e instituições conhecimentos necessários para o crescimento pessoal e profissional dos jovens, já capacitou cerca de mil adolescentes nos quatro anos de atuação.

“Iniciamos o Programa de forma local, ampliamos para outras cidades e começamos um movimento em outros Estados. Até o final de 2023, pretendemos chegar a, pelo menos, 5 mil alunos beneficiados pelo Preparar”, explica a CEO da Pipa Ideias Andressa Camargo.

Estudo divulgado no segundo semestre de 2022 apontou que cerca de 40% das empresas brasileiras desejavam investir em ESG (sigla em inglês que corresponde a boas práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização) dentro dos próximos 12 meses.

O levantamento da consultoria global Grant Thornton ainda apontou que 29% das instituições pesquisadas priorizam o pilar social. É dentro deste contexto que a Pipa Ideias está inserida.

Sobre a Pipa ideias

Fundada em 2017 pelas publicitárias e empreendedoras sociais Andressa Camargo e Luísa Andrade, a Pipa Ideias foi criada com o objetivo de desenvolver iniciativas de impacto social próprias e para apoiar outras empresas e empreendedores a atingirem seus objetivos sociais.

Tem como propósito colaborar para a transformação, participando de um movimento global que visa a colaboração para o desenvolvimento de atividades com potencial de escala. Entre os serviços prestados pela Pipa Ideias, estão treinamentos, mentorias e a implementação de ações personalizadas junto a empresas.

Destaque para o Projeto Preparar, que leva a escolas e instituições conhecimentos necessários para o crescimento pessoal e profissional dos jovens, tendo como apoiadores Gerdau, Instituto Safeweb, Casa da Vila e Braskem. O Unipoupe, em parceria com a Unicred, proporciona conhecimentos de educação financeira para jovens. Saiba mais pelo site: www.pipaideias.com.br

