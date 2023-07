Rio Grande do Sul Governo gaúcho pede prioridade no atendimento à energização das estações de água no Estado

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2023

O vice-governador Gabriel Souza recebeu, na manhã desta terça-feira (25), no Centro Administrativo Fernando Ferrari, representantes das concessionárias de energia elétrica CEEE Equatorial e Rio Grande Energia (RGE) para alinhar o atendimento a demandas da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) junto às empresas.

O objetivo é evitar que aconteçam novos episódios de desabastecimento de água em decorrência da falta de energia ocasionada, especialmente, por eventos climáticos.

“Precisamos do entendimento comum acerca da priorização do atendimento à energização das estações de água. Recentemente, recebemos inúmeros relatos da ausência de abastecimento concomitante à falta de energia”, comentou Gabriel. “É fundamental que encontremos, em conjunto, soluções para evitar a falta do bem mais básico, que é a água.”

No encontro, o vice-governador também determinou a criação de um Grupo de Trabalho com o governo do Estado e as três concessionárias para dar continuidade aos debates. No final de agosto, deve ser realizada uma nova reunião com a análise global da situação e exposição das dificuldades e das alternativas.

