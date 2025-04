Inter Com o Inter invicto há 15 jogos, Roger ressalta o “bom momento coletivo” do time

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2025

O treinador Roger Machado afirmou que o time tem conseguido “manter um bom equilíbrio coletivo”. (Foto: Divulgação/S.C. Internacional)

Com a vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 0 no domingo (6), em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e disputado no Beira-Rio, o Inter chegou a 15 jogos de invencibilidade na temporada. Após a partida, o treinador Roger Machado analisou o desempenho da equipe em campo.

Questionado sobre as semelhanças entre o atual momento e o ano passado, quando o Colorado chegou a uma sequência de 16 jogos de invencibilidade, Roger afirmou: “O que tem do ano passado de similar a essa sequência é o bom momento coletivo que a gente vive, mesmo trocando peças, por vezes alterando características de determinado setor, a gente consegue manter um bom equilíbrio coletivo, em função da motivação dos jogadores em fazer o que é preciso em diferentes momentos da partida e contra adversários que impõem dificuldades diferentes”.

Sobre possíveis mudanças na equipe titular para os próximos jogos, o treinador afirmou que vai depender das circunstâncias. “A gestão do campo em função da estratégia dos adversários, da sequência que é dura, vai haver uma alternância dos onze titulares. […] O Enner conquistou o direito de ser titular dentro de campo. Para esse momento, Enner é o titular. E hoje, o Borré se mostrou também se capacitando de novo para retomar essa condição de titularidade que foi dele há pouco tempo”, disse Roger

“Foi um grande jogo, mas em circunstâncias que quase não acontecem com frequência, que é o adversário estar em inferioridade numérica no campo, mas o que eu falei para os atletas é que independente do adversário estar com um jogador a menos, a gente fez o que tinha que fazer: rodou a bola, encontrou os espaços, teve paciência, jogou dentro da estrutura e deu poucas oportunidades para o adversário nos machucar.”

A pontuação do Colorado na competição é a mesma de outras seis equipes (4 pontos), no entanto, devido aos critérios de desempate, o clube gaúcho assumiu a primeira posição da tabela de classificação.

O Inter volta a campo na próxima quinta-feira (10), no Beira-Rio, para enfrentar o Atlético Nacional (Colômbia), pela Copa Libertadores.

