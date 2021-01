Futebol Com o maior narrador de Grenais completando 180 transmissões, Rádio Grenal tem programação especial neste domingo

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2021

Foto: Rádio Grenal

O clássico Grenal de número 429, neste (24), às 16 horas, no estádio Beira-Rio, representa um confronto direto pela parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.

Para trazer aos ouvintes todos os detalhes sobre Inter e Grêmio, a equipe da RÁDIO GRENAL(FM 95,9) inicia a cobertura ainda durante a madrugada. A partir da meia-noite, Luciano Coimbra apresenta o Boteco Grenal, levando ao ar as opiniões dos comentaristas da emissora sobre qual das duas equipes está mais bem preparada. Em seguida, às 06 horas, Kleriton Vargas chega com o Manhã Grenal e as primeiras notícias trazidas pela reportagem direto dos locais das concentrações dos times.

O Dupla em Debate inicia logo após, às 11 horas, com Flávio Dal Pizzol, Roberto Pato Moure e com os dois debatedores identificados com os seus clubes do coração: o colorado Kenny Braga e o gremista Ben-Hur Marchiori.

Faltando três horas para o início do clássico, às 13 horas deste , a GRENAL dá inicio a Jornada Esportiva, com Angelo Afonso no comando da equipe que conta com os comentários de Luiz Carlos Reche, análise de arbitragem de Diego Real, reportagens de Bruno Flores e Bruno Soares e plantão de Rogério Bohlke. E para narrar as emoções de Inter X Grêmio, a partir das 15 horas, os torcedores poderão acompanhar pelo 95,9 FM, pelo site radiogrenal.com.br, pelos aplicativos e ainda através das redes sociais, o talento do maior narrador de Grenais do planeta: Haroldo de Souza. Neste , Haroldo atingirá a incrível marca de 180 clássicos narrados na carreira.

Logo após ao apito do juiz começará o Debate Bola, com a discussão sobre cada lance e repercussão sobre o resultado. Ancorado por Pedro Espinosa, o programa tem as participações de Lucas Arruda e dos comunicadores identificados: Carlos Lacerda(colorado) e César Fabris(gremista), prometendo muita polêmica e interatividade com os ouvintes .

E para fechar o dia, o Grenal Show tem início às 23 horas, com Régis Ramos entrando pela madrugada com os desdobramentos da partida.

A diretora de Conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas, afirma que a organização para a cobertura é muito bem pensada para agradar aos torcedores e e deixa uma pergunta no ar: “Sempre que começamos cada planejamento, lembramos de como a RÁDIO GRENAL já é tão especial. Afinal, que outra emissora só fala de Grêmio e Internacional nas 24 horas de cada dia?”

SERVIÇO – TRANSMISSÃO DA RÁDIO GRENAL

Internacional X Grêmio – clássico 429

Quando: , .

Horário: programação especial a partir da meia-noite.

Início do jogo: 16 horas

Sintonize: FM 95,9 – Aplicativos – radiogrenal.com.br – Claro Net canal 300

Acompanhe pelas Redes Sociais:

Facebook: facebook.com/radiogrenaloficial

YouTube: youtube.com/radiogrenal

Twitter.com/@rdgrenal

Instagram.com/rdgrenal

* Por supervisão de: Marjana Vargas

