Inter Mesmo líder, Abel Braga evita falar em favoritismo e projeta clássico 429

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Com a vitória em cima do São Paulo, colorado assumiu a liderança do Brasileirão Foto: Ricardo Duarte/S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte/S.C.Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 21 de janeiro de 2021

Com um placar elástico, o Inter venceu o São Paulo no Morumbi por 5 a 1 e assumiu a liderança do Brasileirão na 31ª rodada. No entanto, mesmo com a boa atuação e a vitória tranquila, o técnico colorado, Abel Braga, prefere não falar em favoritismo para o título do campeonato. Após a partida, o comandante do Inter falou com a imprensa e destacou que a equipe possui “sorte de campeão”.

“Orgulho eu tenho dos jogadores. Isso que aconteceu hoje, do Abel, não tem nada. Uma coisa é certa. Foi uma atuação com inteligência, um jogo muito com a cabeça. Eu acredito que não é uma atuação de campeão, mas está tendo uma sorte que normalmente o campeão tem. Vou rezar para que continue”, disse o técnico.

Abel fez questão de falar sobre o desempenho do seu elenco, que anulou o jogo do São Paulo de Fernando Diniz, então líder da competição. Inclusive, mudando um pouco o seu estilo de jogo. O técnico apostou em uma marcação alta em diversos momentos da partida, que resultou nos gols colorados: “Quero te dizer que muita coisa foi treinada. E aí que vem a satisfação. Porque em alguns desses lances, conseguimos quebrar o jogo do São Paulo. Saíram dois gols desse tipo de situação. Aquele negócio, os jogadores estão acreditando naquilo que se pensa. Mas volto a te dizer que estou extremamente feliz, contente com tudo o que está acontecendo aqui. Mas isso ainda não nos coloca com nenhum tipo de favoritismo. O resultado é anormal“.

O técnico também falou sobre o desafio do final de semana, o clássico Grenal 429. O Inter não vence o rival desde setembro de 2018. De lá pra cá, foram 11 jogos sem vencer o tricolor. Só no último ano, foram seis confrontos, com quatro derrotas e dois empates. “É uma situação um pouco incômoda para nós, pelo número de jogos que não ganhamos do Grêmio. Vamos tentar fazer muita força. Teremos que jogar muito, talvez mais do que hoje (na partida contra o São Paulo), para tentar o resultado positivo“, projetou Abel.

A vitória em cima da equipe tricolor deixou o Inter na liderança do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos. O Grenal 429 acontece no próximo domingo (24), às 16h, no Estádio Beira-Rio. A Rádio Grenal transmite a partida e traz todos os detalhes antes e após o jogo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter