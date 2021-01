Inter João Patrício Hermann conversa com a Rádio Grenal e destaca trabalho de Abel: ”Tem toda credibilidade e apoio”

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O vice de futebol do Inter, João Patrício Hermann, conversou com a reportagem da Rádio Grenal na tarde dessa quinta-feira (21). Com foco total no clássico Grenal, o dirigente colorado ressaltou que respeita muito o Grêmio, entende que em jogos como esse não há favorito, mas destacou que o trabalho feito no clube é com intenção de conquistar os 3 pontos.

”É um adversário que tem uma sequência boa sobre nós. Por mais que não seja maior que a nossa em Grenal, está muito focado em vencer. Respeitamos demais o adversário, mas o nosso foco é buscar o Brasileiro.”, disse. O Grenal de número 429 é o jogo que marca a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, tal competição que o Inter é o novo líder, após vencer o São Paulo por 5 a 1.

Com a liderança e a vitória sobre a equipe paulista, o colorado de Abel Braga chegou a seis vitórias consecutivas na temporada. Mesmo assim, o clima no vestiário e nos arredores do clube, como relatado por João Patrício, é de pé no chão. O Inter segue tranquilo e focado nos seus próximos objetivos no campeonato, para daí, chegar cada vez mais perto do título.

”Aqui ninguém vai mandar fazer faixa. A gente sempre dá uma olhadinha nos próximos adversários. Todos os clubes tem condições de conquistar o Brasileiro, e duas ou três vitórias podem mudar tudo.”, pontuou.

Com essa consagração do trabalho do técnico Abel Braga, os rumores da chegada de um novo treinador ao final da temporada, diminuíram. Ainda quando Alessandro Barcellos assumiu a nova gestão do clube, foi dito que havia conversas com Miguel Angel Ramírez, espanhol, ex-Independiente Del Valle. Sem afirmar e negar nenhuma movimentação, o vice de futebol, João Patrício Hermann, deu destaque ao bom trabalho de Abel que segue com apoio de toda diretoria.

”Nesse momento temos um treinador, uma comissão técnica muito focada em jogar, conquistar os 3 pontos. Não podemos deixar que nada externo atrapalhe nosso vestiário. O Abel tem toda a credibilidade e apoio da diretoria para fazer seu trabalho e continuar se dedicando ao Inter. Espero que ele seja o treinador que mais treinou o Inter. Vamos discutir o futuro do Abel lá na frente.”

O colorado segue com foco total no Grenal 429 que acontece no próximo domingo (24), no Beira-Rio, às 16h. E a Rádio Grenal fará uma cobertura especial trazendo todos os detalhes do clássico.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

