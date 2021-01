Inter Semana Grenal: Galhardo intensifica recuperação, mas segue como dúvida para o clássico

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Jogador realiza trabalho intenso de fisioterapia para estar em campo no domingo Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 21 de janeiro de 2021

A semana que antecede o clássico Grenal tem os ânimos a flor da pele do lado colorado. Após vencer o São Paulo em uma goleada histórica e garantir a liderança do Campeonato Brasileiro, o foco agora é total no confronto do próximo domingo (24). E a sensação do ataque colorado em 2020, Thiago Galhardo, segue intensificando o tratamento da lesão na panturrilha esquerda, torcendo para que esteja à disposição do técnico Abel Braga.

Conforme apurado pela reportagem da Rádio Grenal, a presença do atacante ainda é bem indefinida, mas a tendência é que o jogador siga como desfalque. Galhardo sofreu um problema na vitória de 1 a 0 sobre o Goiás, e não esteve presente nas últimas duas vitórias do Inter no Campeonato Brasileiro, contra Fortaleza e São Paulo. Desde a lesão, o Galhardo realiza trabalho de fisioterapia em três turnos, com duas sessões diárias de fisioterapia no CT do Parque Gigante e com um tratamento em casa à noite.

O prazo estipulado para o retorno do atleta era de 10 dias, o que já seria suficiente para tê-lo em campo no domingo. No entanto, as chances ainda são consideradas remotas. A diretoria prefere manter o otimismo. Em entrevista à Rádio Grenal, o vice de futebol colorado, João Patrício Herrmann falou sobre as expectativas em cima do jogador: “Temo uma união muito grande entre os atletas. E o Thiago faz parte disso. É o artilheiro do Brasileirão com 16 gols. Vamos fazer de tudo pra ele estar em campo no domingo”.

O Inter é o líder do Brasileirão, com 59 pontos, e neste domingo encara o Grêmio, às 16h, no Beira-Rio, no clássico 429. E a Rádio Grenal fará uma cobertura especial trazendo todos os detalhes do clássico.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

