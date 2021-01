Depois que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, na 31ª rodada, as chances matemáticas de o Inter conquistar o título nacional aumentaram. De 19% há três rodadas, quando venceu o Goiás por 1 a 0, as chances subiram para 50% após a vitória de 5 a 1 em cima do São Paulo. As projeções são do site Infobola, do matemático Tristão Garcia.

No entanto, é preciso destacar que Inter e São Paulo estão com todas rodadas em dia, enquanto Flamengo, Atlético-MG, Palmeiras e Grêmio ainda possuem jogos atrasados. Além disso, as chances de título não aumentaram apenas para o Inter. O Flamengo também subiu no ranking e aumentou suas chances matemáticas.