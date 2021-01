Inter Veja provável Inter para o Grenal 429

23 de janeiro de 2021

Neste domingo (24), o Inter recebe no estádio Beira-Rio a equipe do Grêmio pela partida válida da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico 429 é o primeiro do ano e vale a permanência na liderança do campeonato para o time colorado, que vem embalado de sete vitórias consecutivas, a maior marca do clube em toda a história do Brasileirão.

Na última quarta-feira (20), o Inter bateu o São Paulo em pleno Morumbi com uma sonora goleada por 5×1, gols marcados por Victor Cuesta, Caio Vida e com três gols do jogador destaque desta era Abel Braga, Yuri Alberto. Com esta vitória, o clube do povo tomou a liderança do tricolor paulista e agora está no topo da tabela com 59 pontos, dois à frente do time de Fernando Diniz, que é o segundo colocado.

Na partida no Morumbi, o atacante e autor do segundo gol Caio Vidal tomou o terceiro cartão amarelo e não joga contra o Grêmio no domingo. Com isso, o substituto deve ser o jovem de 18 anos João Peglow.

Assim, o provável Inter deve ter Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes e Patrick; João Peglow e Yuri Alberto.

A Rádio Grenal transmite a partida no domingo, às 16h, com a narração de Haroldo de Souza, comentários de Luiz Carlos Reche, reportagem de Bruno Flores e de Bruno Soares, análise de arbitragem de Diego Real e com o plantão de Rogério Bohlke.

