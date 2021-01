Esporte De virada, o Inter venceu o Grenal por 2 a 1 e ampliou a sua liderança no Campeonato Brasileiro

24 de janeiro de 2021

O Colorado do volante Edenilson (D) encerrou uma sequência de 12 jogos sem vitória no clássico. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Jogando em casa na tarde deste domingo (24), o Inter venceu o Grenal 429 de virada, por 2 a 1. O placar rompeu uma série de 12 clássicos invictos pelo Grêmio e levou o Colorado a uma sequência de oito vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, ampliando a sua liderança na competição (62 pontos). Já o Tricolor gaúcho ocupa o sexto lugar (51 pontos).

Faltam agora seis partidas para a última rodada, no dia 24 de fevereiro. O Inter pela frente o Bragantino-SP no próximo domingo (31), seguido por Athletico-PR, Sport-PE, Vasco-RJ, Flamengo-RJ e Corinthians-SP. O Grêmio, por sua vez, enfrenta o Flamengo nesta quinta-feira (28), depois Coritiba-PR, Santos-SP, Botafogo-RJ, São Paulo, Athletico e Bragantino.

O duelo

Este foi o primeiro enfrentamento, em um Grenal, entre os técnicos Abel Braga (campeão mundial pelo Colorado como treinador, em 2006) e Renato Portaluppi (campeão mundial pelo Tricolor como atleta, em 1983).

Apesar da pressão e do maior número de chances de gol para o Inter (incluindo uma bola no travessão), o primeiro tempo acabou sem gols. Já na segunda etapa, o Grêmio melhorou e passou a levar perigo à defesa dos donos da casa.

Quem abriu o placar foram os visitantes, aos 31 minutos. Um erro da defesa colorada gerou um contra-ataque, o atacante Diego Souza avançou pela ala esquerda e cruzou, rasteiro, para o chute certeiro do meia Jean Pyerre. Mas o confronto ainda estava em aberto.

Os relógios marcavam 44 minutos quando os anfitriões reagiram, com o atacante Abel Hernández cabeceando a bola para o fundo da rede, após cruzamento do zagueiro Victor Cuesta.

A partida já estava nos acréscimos quando um lance polêmico dentro da área tricolor resultou na marcação de pênalti, após o árbitro apontar toque de mão pelo zagueiro gremista Kannemann. Coube ao volante Edenilson a cobrança: goleiro para um lado, bola para outro e estava decretada a vitória do Inter, aos 52 minutos.

Com menos de 30 segundos de jogo, o não deu tempo para reação. Emoções divididas no gramado do estádio Beira-Rio: enquanto o Inter festejava mais um triunfo no Brasileirão, no Grêmio o tom era de insatisfação com a performance do juiz.

“Ainda não ganhamos nada e sabemos o quanto o Brasileirão é difícil. Mas a vitória dá uma satisfação para todo o grupo. Estamos mais leves, tiramos esse peso [de estar há 12 Grenais sem vitória]”, desabafou Abel Braga após o apito final.

Já Renato Portaluppi criticou a atuação do juiz, que não viu falta em uma jogada na qual o meia colorado Nonato derrubou o atacante tricolor Ferreira: “Não pode ser normal o que aconteceu no pênalti em cima do Ferreira e no pênalti a favor do Inter. O que aconteceu hoje é inadmissível. Por que o árbitro não consultou o VAR?”.

Ficha técnica

– Inter: Marcelo Lomba; Rodinei, Cuesta, Zé Gabriel e Moisés (Uendel); Dourado (Nonato), Edenílson, Praxedes (Marcos Guilherme) e Patrick (Abel Hernández); Peglow (Maurício) e Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.

– Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel (Rodrigues); Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Maicon), Matheus Henrique, Alisson (Luiz Fernando), Pepê (Ferreira) e Jean Pyerre (Pinares); Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

– Cartões amarelos: Moisés (Inter), Victor Ferraz e Diego Souza (Grêmio).

– Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (SP), auxiliado por Danilo Manis (SP) e Miguel Ribeiro da Costa (SP). VAR: Wagner Reway (PB).

