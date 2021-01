A ginasta Flavia Saraiva, única ginasta do Brasil com vaga assegurada entre as mulheres, evita pensar no assunto. Ela continua com seu treinamento para as datas marcadas e diz que se prepara para Tóquio, mas também para Paris-2024. Reconhece, porém, que a questão sanitária tem de vir em primeiro lugar.

“Em primeiro lugar vem a saúde e se for para bem geral de todos, da população mundial, e se for o caso de adiar de novo, tem que adiar. Vou ficar triste, mas entenderei. Amo competir com público, sentir o calor humano, mas se não tiver… sei que todo mundo estará torcendo muito em casa. Por tudo que passamos este último ano vai ser um show incrível.”

Isaquias Queiroz, recordista do Brasil em conquistas de medalhas em uma única Olimpíada, diz que se os Jogos forem realizados, prefere com a presença de público. Diz que é muito ruim não ouvir os gritos da torcida, até mesmo numa derrota. E que é a voz dela que lhe tira forças “de onde não existe mais”, numa reta final, para cruzar a linha de chegada. Segundo ele, é o maior incentivo para o atleta.

“Que estranho para um evento que prega a união dos povos, a igualdade, sem preconceitos. É nesta competição que estamos no nosso auge e que podemos fazer coisas surpreendentes. E não ter ninguém para comemorar com você? Ninguém para se emocionar com o hino do seu país no pódio? Nos meus sonhos de infância, ia ao pódio com a galera toda aplaudindo o pódio. Que frustrante será sem tudo isso.”