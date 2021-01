Grêmio Lances polêmicos marcam Grenal 429; analista de arbitragem da Rádio Grenal avalia

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2021

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Na tarde deste domingo (24), o Inter recebeu o Grêmio no estádio Beira-Rio para o clássico de número 429. Em partida disputada até os últimos minutos, o que ficou em destaque foi a arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira, árbitro da partida, sobretudo após a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi, que criticou severamente o trabalho do juiz do jogo e do protocolo do VAR.

Os lances reclamados pela equipe gremista foram já no fim do confronto. De primeiro momento, em uma bola alçada na área colorada, o time do Grêmio reclama de um empurrão do meia Nonato em cima do atacante Ferreira, que não foi visto como falta pela arbitragem. Na sequência do lance, no contra ataque, houve um pedido pela equipe do Inter de um toque de braço do zagueiro Kannemann na bola, o que Luiz Flávio de Oliveira não hesitou em apontar para a marca de pênalti.

Para o comentarista de arbitragem da Rádio Grenal, Diego Almeida Real, o primeiro lance, do Nonato em cima do Ferreira, houve irregularidade e a penalidade deveria ter sido marcada para o Grêmio, pois houve o contato do meia colorado nas costas e nos pés do atacante gremista, cujo a não marcação foi um erro cometido pelo árbitro de vídeo, segundo Diego Real. No lance do toque do braço do zagueiro Kannemann, o comentarista da Rádio Grenal também viu penalidade e classificou como uma falta bem marcada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

