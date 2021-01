Inter Abel comemora fim do jejum colorado de onze clássicos sem vencer: “O peso saiu”

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2021

Com a vitória, colorado quebrou um jejum de onze clássicos sem vencer Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 25 de janeiro de 2021

De virada, o Inter quebrou um jejum de 11 clássicos sem vencer e, de quebra, abriu distância na liderança do Campeonato Brasileiro. Com gols de Abel Hernández e Edenilson, de pênalti, o colorado venceu por 2 a 1 o Grêmio no clássico 429. Jean Pyerre descontou para o tricolor. Mas para o técnico colorado, Abel Braga, o discurso segue o mesmo. O comandante colorado preferiu não falar em “favoritismo” e reconheceu que a equipe não fez uma boa partida, mas valorizou os três pontos conquistados.

Na entrevista coletiva após a partida, Abel fez questão de destacar que o Grêmio atrapalhou a ideia inicial de jogo do colorado, obrigando-o a mudar de estratégia: “Queríamos marcar alto, mas o Grêmio nos empurrou para trás. No segundo tempo, saímos um pouco mais, apesar de sofrer o gol. Quando entrou o Plano B, era algo natural se atirar. O Edenilson, que virou primeiro volante, cabeceia a bola e faz o gol. É assim”, disse Abel.

Ainda sobre o jogo das duas equipes, o técnico ainda completou “Há situações que, por mais que crie estratégia, tem o valor do adversário. O time do Grêmio é muito bom. O treinador é excepcional. Conhece todos com propriedade. Sabe o que precisa, como mexer. Ele colocou Ferreirinha e Luiz, velocistas. Estava ganhando, mas não deixou de ter velocidade. O que torna a virada com uma importância muito grande”.

Apesar da seriedade, o tom também era de alívio, já que a vitória terminou com um tabu de dois anos sem que o Inter vencesse um clássico Grenal: “O peso saiu. Tudo que vinha construindo, volta e meia se ouvia uma coisinha ali: “daqui a pouco é o Grenal”. Depois daquela vitória fantástica contra o São Paulo, essa sofrida, como tudo no Inter tem que ser”.

O resultado deixa o colorado quatro pontos de distância do segundo colocado na tabela, o São Paulo. Os jogadores receberam folga nesta segunda-feira (25) e na terça (26) voltam aos trabalhos com foco na partida contra o Bragantino, no domingo (31), pela 33ª rodada do Brasileirão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

