Inter Festa no vestiário, live de Thiago Galhardo e Bruno Fuchs no Twitter: a repercussão da vitória colorada no clássico 429

25 de janeiro de 2021

Clube postou um vídeo nas redes sociais dos jogadores comemorando no vestiário após a partida Foto: Reprodução / S.C. Internacional Foto: Reprodução / S.C. Internacional

25 de janeiro de 2021

Após a vitória colorada por 2 a 1 no Grenal 429 e o fim de um jejum de onze clássicos sem vencer, a torcida do Inter comemorou nas redes sociais. Com o resultado, o Inter manteve a liderança do Campeonato Brasileiro e abriu quatro pontos de distância do vice-líder São Paulo. Mas não foi só o torcedor que se manifestou. Logo após a partida, o clube divulgou nas redes sociais a comemoração dos jogadores no vestiário.

Quem também comemorou o resultado da partida, foi o meia-atacante Thiago Galhardo, que ficou de fora do clássico pois se recupera de uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Em uma live no seu perfil no Instagram, o jogador repetiu diversas vezes a frase que ficou famosa com Abel Braga: “Foi lindo, cara”. O vídeo foi divulgado pelo repórter identificado da Rádio Grenal, Carlos Lacerda. Confira abaixo:

Além da comemoração de quem não conseguiu jogar o clássico, teve também comemoração de ex-jogadores colorados, como o zagueiro Bruno Fuchs, atualmente no CSKA da Rússia, que usou sua conta no Twitter para torcer para o colorado e falou em “sorte gremista” no final da partida.

