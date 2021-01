Inter Inter de Abel: colorado repete Flamengo de Jorge Jesus e iguala sequência de vitórias nos pontos corridos

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Colorado chegou a oito vitórias consecutivas. Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 25 de janeiro de 2021

Com a vitória sobre o Grêmio, no Grenal 429 do último domingo (26), o Inter alcançou e dobrou metas. Além de encerrar o jejum de 11 jogos sem vitória sobre o maior rival, o colorado de Abel Braga conseguiu uma nova marca com a vitória, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Braga chegou a oitava vitória consecutiva e igualou ao Flamengo de Jorge Jesus, que havia conquistado em 2019, quando foi campeão brasileiro.

O treinador português, que foi o sucessor de Abel Braga na equipe flamenguista, liderou o rubro-negro carioca na campanha vitoriosa no Brasileirão. Acumulou oito vitórias em sequência, a última inclusive, contra o Inter, por 3 a 1. Anteriormente, apenas o Cruzeiro havia alcançado o feito, no Brasileirão de 2003, quando o campeonato era disputado por 24 participantes e não, 20, como atualmente.

O Inter, por outro lado, teve a última maior sequência de vitórias sob comando do mesmo Abel Braga. Em 2006, no ano em que o colorado foi campeão mundial, o clube somou seis vitórias seguidas.

Com o bom trabalho no colorado, Abel superou os críticos que se baseavam em seus últimos trabalhos. O técnico teve passagens por Flamengo, Cruzeiro e Vasco, antes de desembarcar em Porto Alegre para ocupar o lugar do argentino Eduardo Coudet.

”Eu sei para onde fui, as escolhas que fiz. Fui mal no Cruzeiro e Vasco. Parabéns, concordo. No Flamengo, não. Tudo que disputei eu ganhei, estadual e Florida Cup. Classifiquei em primeiro na Libertadores e deixei 50% na Copa do Brasil na mão. Então não vem com essa historinha.”, desabafou o treinador após o Grenal.

O bom momento atual é consequência de uma continuidade, já que inicialmente não teve resultados positivos. O Inter acabou eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores e Abel contraiu a COVID-19. Ao retornar, esteve na casamata na vitória por 1 a 0 sobre o Boca Juniors, que levou aos pênaltis e consequentemente a eliminação na Libertadores. No entanto, na ocasião, encontrou uma forma de montar o time e rumou ao topo do Brasileirão.

Agora, Abel tem ainda 6 jogos na temporada e têm se isolado cada vez mais na liderança do campeonato. O próximo compromisso do colorado é no domingo (31), contra o Bragantino, no Beira-Rio, às 19h15.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter