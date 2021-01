Inter Inter anuncia novo Diretor Geral das Categorias de Base

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2021

Foto: Jota Finkler / S.C.Internacional

Na manhã desta terça-feira (26), o Internacional anunciou seu novo Diretor Geral das Categorias de Base. Se trata de Felipe de Oliveira, que já esteve nesta função em 2000 e agora retorna para desempenhar a função no CT Alvorada.

Felipe falou sobre a importância da base e a honra de ter recebido o convite:

“As categorias de base são cada vez mais fundamentais no atual contexto do futebol brasileiro, seja para abastecer o futebol profissional como para equilibrar as contas. Fico muito honrado de assumir como Diretor-geral do Celeiro de Ases, fazendo parte de uma Diretoria genuinamente comprometida com o crescimento da nossa base.”

Juntamente com Felipe foram apresentados os demais diretores de categoria:

Sub-20:

– Felipe Becker

– Luiz Caldas Milano Júnior

Sub-17:

– Adalberto Gonçalves

– Nelson Baron

Sub-15:

– Rodrigo Coufal

Sub-14 e Escola Rubra:

– Guilherme Barrionuevo de Oliveira

* Por supervisão de: Marjana Vargas

