Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

A história de Yuri Alberto com o Inter foi longa. Responsável pela artilharia colorada na era Abel Braga, o garoto de 19 anos chegou ao clube depois de disputa contra o Santos. Yuri é atacante da Seleção Brasileira sub-20 e antes mesmo de chegar ao Inter, o clube gaúcho chegou a tratar a negociação “página virada” e desejou sucesso ao jogador em seu futuro, em agosto passado.

No entanto, em uma reviravolta, ainda em agosto de 2020, o colorado acertou a transfêrencia de Yuri, após uma disputa justicial com o Santos, que terminou em um acordo. A ideia inicial era que houvesse um pagamento feito por Delcir Sonda, sócio e conselheiro colorado, de 10 milhões, para o jogador, mas foi recuado, devido ao acordo feito com o Santos, com os 10% dos direitos do atleta ficando com o Peixe.

Mas o planejamento do colorado ainda era outro. Para terminar o pagamento, foi combinado com o empresário de Yuri, que a ideia era manter o jogador por 1 ano, vender, pagar o restante e ficar com o lucro. Portanto, uma possível venda de Yuri Alberto, aproximadamente em julho, ajudaria no pagamento do que resta para o jogador.

Yuri participou de 27 dos 61 jogos disputados pelo Inter na temporada até aqui, com 12 gols marcados. O ponto alto da passagem do atacante pelo Colorado foi contra o São Paulo, quando marcou três gols em menos de dez minutos.

Com a goleada sobre a equipe paulista e a vitória no Grenal 429, do último domingo (24), impulsionou o time de Abel Braga, que hoje ocupa a 1ª colocação do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso é contra o Red Bull Bragantino, no domingo (31), às 18h15, no Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

