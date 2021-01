Inter 365 dias de Rodinei: jogador completa 1 ano com a camisa colorada e vê chance do bicampeonato brasileiro

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2021

O lateral-direito estreou na vitória de 3 a 1 sobre o Pelotas. Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 26 de janeiro de 2021

Ganhando ainda mais espaço sob comando de Abel Braga, Rodinei completou nessa terça-feira (26), 1 ano desde o primeiro jogo vestindo a camisa colorada. Fora a marca, o lateral-direito ainda vê chance de ser bicampeão brasileiro, após a conquista com o Flamengo de Jorge Jesus, em 2019.

Rodinei estreou pelo Inter no dia 26 de janeiro de 2020, na vitória de 3 a 1 sobre o Pelotas, pelo Gauchão. Inicialmente, houveram críticas e dúvidas em relação ao jogador, que teve um percurso de oscilação sob comando de Eduardo Coudet. Até então, não era titular na equipe colorada. Foi a chegada de Abel Braga e a lesão de Renzo Saravia, que lhe abriu mais espaço.

Saravia teve os ligamentos do joelho rompidos, Rodinei acabou passando na frente de Heitor e garantindo a titularidade na equipe. Na vitória de 1 a 0 sobre o Boca Juniors, na Libertadores, brilhou em campo em La Bombonera, mesmo não conseguindo evitar a derrota nos pênaltis.

Pelo Campeonato Brasileiro, onde o Inter se tornou o mais novo líder ao vencer o São Paulo no Morumbi, Rodinei virou uma peça importante no esquema colorado. Além de ajudar ofensivamente, com assistências e auxílio em jogadas importantes, o lateral segue sendo fundamental defensivamente.

Emprestado pelo Flamengo até maio, Rodinei busca manter o grupo mobilizado e descontraído com seu estilo brincalhão para levantar a taça do Brasileirão. O Inter busca a nona vitória consecutiva na competição neste domingo, quando enfrenta o Bragantino, às 18h15, no Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

