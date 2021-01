Inter Após dia de folga, elenco colorado retoma treinamentos com foco no Bragantino

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O líder do Campeonato Brasileiro retornou aos treinamentos nessa terça-feira (26). O time treinado por Abel Braga já soma oito vitórias consecutivas e busca mais uma, contra o Bragantino, no próximo domingo (31).

Depois de vencer o Grenal 429, no último domingo (24), o grupo de jogadores retomou os treinos no CT Parque Gigante. Foi a primeira atividade da semana. Divididos em dois grupos, os que participaram do clássico realizaram treinos regenerativos na academia, além de corridas no gramado. O restante do elenco, fez trabalhos com as categorias de base.

O técnico Abel Braga terá mais quatro treinamentos até o compromisso contra o Bragantino, que será no domingo (31), às 18h15, no Beira-Rio. Faltam seis rodadas para o final do Brasileirão. O colorado tem 62 pontos, a primeira posição e o melhor ataque da competição.

Para o confronto, quem deve seguir de fora é Thiago Galhardo. O jogador teve uma lesão na partida contra o Goiás e está fora dos gramados desde então. Por outro lado, se Galhardo não retorna, Abel poderá contar com Caio Vidal, que não jogou o clássico Grenal, por suspensão.

O provável Inter contra o Bragantino tem:

Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

