Ainda sem Galhardo, Inter segue preparação para enfrentar o Bragantino

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Já na preparação para o enfrentamento diante do Red Bull Bragantino no próximo domingo (31), às 18h15, no Beira-Rio, o Inter treinou hoje pela manhã novamente. O Inter busca se distanciar ainda mais na liderança no Campeonato Brasileiro, podendo ficar até 7 pontos na frente do segundo colocado.

O grupo colorado retornou às atividades na manhã desta quarta-feira (27), os atletas fizeram um trabalho na academia e depois foram a campo no CT do Parque Gigante.

Para esta partida o técnico Abel Braga contará com a volta de Caio Vidal, que cumpriu suspensão no Clássico Grenal 429. Em contrapartida, o atacante Thiago Galhardo continuará de fora de equipe, se recuperando de uma lesão muscular na panturrilha esquerda e não tem condições de jogo.

O Inter está a 6 rodadas de conquistar o tetracampeonato brasileiro, e tem pela frente o Bragantino, que junto do colorado faz a melhor campanha do segundo turno.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

