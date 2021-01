Inter Pia Sundhage convoca Seleção Brasileira para torneio e Gurias Coloradas marcam presença

28 de janeiro de 2021

Foto: Mariana Capra / Internacional

A técnica da Seleção Brasileira Feminina, Pia Sundhage, anunciou nessa quinta-feira (28), os 25 nomes das atletas que irão compor a delegação no Torneio She Believes, que acontece entre os dias 15 e 24 de fevereiro, em Orlando, nos Estados Unidos. Além do Brasil, a competição contará com Argentina, Canadá e Estados Unidos.

Quem marcou presença foi a velha conhecida da casa colorada, Bruna Benites. A zagueira de 35 anos vêm recebendo cada vez mais espaço com a técnica sueca, assim como na equipe colorada, aonde é capitã. Com a seleção brasileira, conquistou a Copa América em 2014 e o quarto lugar nos Jogos Olimpícos em 2016.

Além de Bruna, quem também esteve presente na convocação foi a lateral-direita, Fabi Simões. Fabiana defende a Seleção Brasileira desde 2006, com passagens por times como Barcelona, Corinthians e Santos. Está no Inter desde março de 2019.

Ambas estiveram concentradas, no início de janeiro, com a técnica Pia, realizando treinamentos em Viamão (RS). A ocasião serviu para que a treinadora pudesse observar opções de jogadores para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Confira o restante das atletas convocadas:

Goleiras:

Bárbara – Avaí/Kindermann

Aline Reis – UD Granadilla Tenerife (Espanha)

Letícia – Benfica (Portugal)

Defensoras:

Fabiana – Internacional

Tamires – Corinthians

Camilinha – Palmeiras

Tainara – Palmeiras

Rafaelle – Changchun Dazhong (China)

Bruna Benites – Internacional

Jucinara – Levante UD (Espanha)

Antonia – Madrid CFF

Meio-campistas:

Formiga – Paris St Germain (França)

Luana – Paris St Germain (França)

Andressinha – Corinthians

Julia Bianchi – Palmeiras

Andressa Alves – Roma (Itália)

Marta – Orlando Pride (Estados Unidos)

Adriana – Corinthians

Chú – Palmeiras

Ivana Fuso – Manchester United (Inglaterra)

Atacantes:

Ludmila – Atlético de Madrid (Espanha)

Debinha – North Carolina Courage (Estados Unidos)

Bia Zaneratto – Wuhan Xinjiyuan (China)

Cristiane – Santos

Giovana – Barcelona (Espanha)

