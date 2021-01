Inter Sem Galhardo, Caio Vidal retorna ao time colorado após cumprir suspensão

28 de janeiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O foco colorado segue todo no Bragantino, adversário do próximo domingo (31). Líder, o Inter de Abel Braga conquista não só três pontos, mas maior distanciamento dos concorrentes da parte de cima da tabela, isso claro, se os resultados paralelos contribuírem. E para enfrentar a equipe de Maurício Barbieri, a equipe colorada terá uma alteração. Caio Vidal retorna ao time após cumprir suspensão no Grenal 429.

O atacante de 20 anos volta a ponta direita, entrando no lugar de Peglow, que foi titular contra o Grêmio. Caio, com o terceiro amarelo levado na vitória de 5 a 1 sobre o São Paulo, chegou a sentir um desconforto quando foi substituído no intervalo, entretanto, treinou normalmente e não preocupa.

Por outro lado, quem seguirá fora é Thiago Galhardo, ainda se recuperando da lesão muscular sentida contra o Goiás. O artilheiro da equipe colorada só deve estar à disposição na próxima rodada, contra o Sport, na 35ª rodada, no Beira-Rio.

Portanto, o provável Inter para enfrentar o Bragantino tem:

Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

O time de Abel Braga é líder da competição nacional e soma 62 pontos, e vai em busca dos 3 pontos contra o Bragantino, em partida válida pela 33ª rodada, no Beira-Rio. O jogo acontece nesse domingo (31), às 18h15.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

