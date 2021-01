Inter “Estou muito feliz aqui”, destaca Moisés, lateral do Inter

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Na tarde desta quinta-feira (29), o lateral esquerdo do Inter Moisés concedeu entrevista coletiva no Centro de Treinamento Parque Gigante antes do treino dirigido por Abel Braga. Sobre o confronto do próximo domingo diante da equipe do Bragntino no Beira-Rio, o jogador falou que será uma partida difícil, visto o bom momento da equipe de Bragança Paulista, que não perde há cinco rodadas.

O lateral colorado também falou sobre o treinador Abel Braga e disse que, com a chegada do técnico, teve a oportunidade de apresentar seu futebol e destacou que está conseguindo ajudar os companheiros tanto na defesa quanto no ataque, inclusive com bons cruzamentos, afirmou.

Moisés ainda relembrou a passagem que teve nas categorias de base do clube em 2012, e disse que fez uma boa campanha com o time na oportunidade. Ao falar do atual momento, o lateral falou que está muito feliz e que nunca escondeu isso de ninguém, mas afirma que a felicidade é maior pelo momento do grupo do que pela atuação que vive individualmente.

O Inter vem a campo no próximo domingo (31), às 18h15, no estádio Beira-Rio contra a equipe do Bragantino, partida que terá a transmissão da Rádio grenal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

