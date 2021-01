Inter Ganhando espaço e oportunidade, Caio Vidal e Peglow vibram com momento positivo

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 29 de janeiro de 2021

A presença de jovens no elenco colorado durante a temporada cresceu demasiadamente desde a chegada de Abel Braga. Foi-se vendo alguns ganhando oportunidades e outros até, se firmando como titulares no time. E com a liderança do Campeonato Brasileiro e a possível chance de título, a responsabilidade está pingando nos garotos, assim como, a expectativa.

É o caso de duas grandes apostas de Abel Braga. Caio Vidal e Peglow podem ser campeões brasileiros no primeiro ano como profissionais. Os garotos se tornaram peças importantes e acreditam no foco da equipe para conquista do título.

Peglow ganhou oportunidades ainda com Eduardo Coudet, mas apenas relapsos, com poucos minutos em campo e não tão aproveitado. Com a chegada do novo técnico, Abel encontrou em Peglow uma solução para as extremidades do campo. Caio teve o mesmo destino. Apareceu com frequência sob comando do Abel Braga e conquistou a titularidade absoluta. Hoje, soma 2 gols em 9 jogos.

”O Abel está me deixando à vontade e pede o que eu faço de melhor. Ele pede para eu quebrar as linhas, levar a bola para cima do zagueiro, romper a linha do meio de campo. Eu estou marcando muito também, não é só atacar. A gente tem de defender também. Um grupo que quer ser campeão tem de saber atacar e defender e isto está dando certo.”, pontuou Caio.

A dupla, colega já nas categorias de base, aproveita das oportunidades para utilizar o entrosamento já criado anteriormente. Para Peglow, fica mais fácil quando já entendem a maneira como jogam.

”Muito bom jogar com eles. Jogamos várias vezes juntos na base, sub-17, sub-20. Estarmos juntos no profissional é muito bom. Nos entendemos há muito tempo. Então cada vez fica mais fácil.”, disse.

Para seguir evoluindo e firmando seus caminhos na equipe colorada, ambos seguem treinando forte com a equipe de olho no próximo adversário. O jogo contra o Bragantino, no próximo domingo (31), às 18h15, no Beira-Rio, servirá para se isolar ainda mais na liderança do Campeonato, que na reta final, terá 6 decisivos confrontos para o colorado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter