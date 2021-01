Inter Em busca da nona vitória consecutiva no Brasileirão, o Inter recebe o Bragantino no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2021

A preparação do time colorado para o jogo foi finalizada na tarde deste sábado (30). (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em busca da nona vitória consecutiva no Brasileirão, o Inter recebe o Bragantino às 18h15min deste domingo (31), no Beira-Rio, pela 33ª rodada do campeonato. O clube gaúcho busca mais três pontos jogando em casa, para ficar mais perto do objetivo final: o título nacional.

A preparação do time colorado para o jogo foi finalizada na tarde deste sábado (30). No CT Parque Gigante, o treinador Abel Braga comandou a última atividade da equipe antes do jogo. O comandante realizou um trabalho tático com o time que entrará em campo, além de um exercício de bola parada defensiva e ofensiva. Em relação à última rodada, o técnico terá o retorno do atacante Caio Vidal, que retorna ao time após cumprir suspensão no Grenal 429.

Com oito vitórias seguidas e 62 pontos na tabela de classificação, o Colorado é o líder isolado, tem a melhor defesa e o terceiro melhor ataque do Brasileirão.

O zagueiro Víctor Cuesta, que completará 200 jogos com a camisa colorada neste domingo, falou sobre o momento do Brasileirão. “O campeonato continua aberto. Já está todo mundo com a mesma quantidade de jogos. Temos que nos focar no nosso trabalho e seguir. Faltam seis jogos e nenhum será fácil, afirmou Cuesta.

Cuesta também falou sobre o técnico Abel Braga. “Um cara muito importante na história do Inter, um cara excepcional. Todo mundo conhece e ninguém fala um defeito dele. É um ser humano extraordinário. Feliz porque ele está feliz no Inter. Ele nos ajuda e nós o ajudamos. Tomara que venham muito mais vitórias. Ele merece”, disse o zagueiro.

