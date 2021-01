Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 300 kg de peixe e camarão em Rio Grande

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2021

O alimento ofereceria risco ao consumidor. Foto: Divulgação/PRF O alimento ofereceria risco ao consumidor. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na tarde de sexta-feira (29), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma carga de 300 quilos de peixe e cerca de 26 quilos de camarão sem procedência sendo transportada sem refrigeração na BR 392, em Rio Grande. O alimento ofereceria risco ao consumidor.

Durante fiscalização, os policiais abordaram uma Palio Weekend com placas de Santa Catarina, e ao abrirem as portas do veículo se depararam com a carga, que estava acondicionada em sacos plásticos e transportada sem nenhuma refrigeração sobre os bancos e porta-malas.

O condutor, 50 anos, de Estrela, informou aos policiais que adquiriu a mercadoria em Rio Grande e iria vendê-la em sua cidade. Ele não possuía a documentação fiscal exigida para esse tipo de transporte.

A carga, o veículo e o condutor foram encaminhados à polícia judiciária em Rio Grande.

