Rio Grande do Sul Chefe de Polícia gaúcha recebe prêmio internacional da embaixada dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Delegada Nadine Anflor foi uma das oito brasileiras a receber distinção. Foto: Naomi Machado/PCRS Distinção entregue à delegada e chefe de polícia. (Foto: Naomi Machado/PCRS) Foto: Naomi Machado/PCRS

A Chefe de Polícia do Rio Grando do Sul, delegada Nadine Tagliari Farias Anflor, recebeu o Prêmio Mulheres Brasileiras que Fazem a Diferença 2020, concedido pela Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil. A delegada gaúcha está entre as oito brasileiras agraciadas.

“Enquanto mulher e chefe de uma instituição tão grandiosa como a Polícia Civil, é uma honra ser reconhecida entre tantas lideranças femininas que fazem a diferença no País”, declarou Nadine, que recebeu os cumprimentos virtualmente do cônsul norte americano, Shane Christensen.

O prêmio homenageia mulheres brasileiras que vêm realizando trabalhos comunitários significativos que causam algum impacto social. As agraciadas são mulheres que estão na linha de frente dos desafios locais, nacionais e globais e também aquelas que estão nos bastidores trabalhando para romper barreiras que promovem mudanças positivas à sociedade brasileira.

Nesse sentido, a chefe Nadine teve reconhecimento por sua atuação como primeira mulher a assumir a chefia da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, supervisionando uma enorme estrutura organizacional, incluindo milhares de policiais civis, entre delegados e agentes.

Ela também foi responsável por ampliar uma rede especializada no combate e na investigação de situações de violência contra mulheres, baseada em gênero. “São 23 delegacias de polícia especializadas no atendimento à mulher no estado e 22 salas das margaridas, onde a mulher em situação de violência é acolhida por uma equipe especializada. Todo o trabalho é no sentido de fortalecer a vítima, tirá-la da situação de violência e dar visibilidade a essa mazela social”, afirmou a chefe de polícia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul