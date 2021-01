Mundo Incêndio atinge hospital no Chile e pacientes são transferidos

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2021

Um incêndio de grandes proporções atingiu na manhã deste sábado (30) o Hospital Clínico San Borja Arriarán, em Santiago, no Chile. As autoridades informaram que as áreas ocupadas por pacientes não foram afetadas e que o fogo está controlado. Até o momento não há registro de mortes.

Os pacientes foram transferidos para outros hospitais, inclusive os recém-nascidos, em ambulâncias, inclusive preparadas para o Covid-19.

O ministro da Saúde do Chile, Enrique Paris, fez um “apelo à calma” em frente ao hospital, e pediu precaução na transferência das pessoas internadas com Covid-19.

“Até agora não houve mortes. Quero dar tranquilidade aos familiares. Agradeço aos funcionários pelo trabalho realizado”, disse Enrique em entrevista.

O hospital informou que o incêndio está sob controle e que todos os esforços estão concentrados na segurança dos pacientes e da transferência dos internados.

Conforme o Ministério da Saúde chileno, as chamas atingiram as caldeiras, instalações elétricas e outros serviços do hospital.

