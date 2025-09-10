Economia Com o tarifaço de Trump, exportações da indústria gaúcha para os Estados Unidos recuam 19% em agosto

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Segundo o Sistema Fiergs, a tendência é de agravamento da queda nas exportações para os EUA Foto: Divulgação Segundo o Sistema Fiergs, a tendência é de agravamento da queda nas exportações para os EUA. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As exportações da indústria gaúcha para os Estados Unidos caíram 19% em agosto (-30 milhões de dólares) em relação ao mesmo mês de 2024, totalizando 127,7 milhões de dólares, aponta pesquisa do Sistema Fiergs.

A retração ocorreu no primeiro mês de vigência do tarifaço de 50% imposto pelo governo de Donald Trump a produtos brasileiros.

Considerando todos os destinos, as vendas externas da indústria de transformação gaúcha recuaram 5,7% em receita (-76,5 milhões de dólares), fechando o mês em 1,3 bilhão de dólares, com queda de 16,7% em volume. No conjunto do setor, 12 dos 23 segmentos apresentaram crescimento no mês passado. O segmento de alimentos foi o maior exportador, com 412,2 milhões de dólares em vendas.

Os dados foram divulgados na terça-feira (9). Segundo o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, a tendência é de agravamento da queda nas exportações. “Temos segmentos muito afetados. As medidas de auxílio anunciadas até agora não resolvem o problema, são apenas paliativas”, afirmou.

O ramo de armas de fogo foi o mais impactado pelas tarifas em agosto, com retração de 69,1%, somando 5,5 milhões de dólares em vendas ao mercado americano. Transformadores e conversores também apresentaram queda expressiva de 67,5%, totalizando 5,3 milhões de dólares.

Importações

As compras externas do Rio Grande do Sul de todo o mundo somaram 1,4 bilhão de dólares em agosto, uma alta de 6,3% em relação ao mesmo mês de 2024 (+81,7 milhões de dólares). A maior parte veio da indústria de transformação (79% do total).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/com-o-tarifaco-de-trump-exportacoes-da-industria-gaucha-para-os-estados-unidos-recuam-19-em-agosto/

Com o tarifaço de Trump, exportações da indústria gaúcha para os Estados Unidos recuam 19% em agosto

2025-09-10