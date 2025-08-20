Economia Com o tarifaço dos Estados Unidos, indústria brasileira prevê queda nas exportações nos próximos seis meses

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Essa é a primeira vez em quase dois anos que há queda na expectativa das exportações pela indústria Foto: Divulgação Essa é a primeira vez em quase dois anos que há queda na expectativa das exportações pela indústria. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Diante do tarifaço dos Estados Unidos, a indústria brasileira espera uma queda nas exportações nos próximos seis meses. O índice que mede a expectativa de vendas externas do setor recuou 5,1 pontos em agosto, caindo para 46,6 pontos.

Quando o indicador está abaixo da linha de 50 pontos, significa que os empresários da indústria esperam queda na quantidade exportada pelo setor nos próximos seis meses. Os dados são da Sondagem Industrial, divulgada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) nesta quarta-feira (20).

Essa é a primeira vez em quase dois anos que há queda na expectativa das exportações pela indústria. A última vez que isso aconteceu foi em novembro de 2023.

O índice de expectativa do número de empregados também caiu. O indicador está em 49,3 pontos, o que significa que os empresários acreditam que a quantidade de postos de trabalho no setor não vai mais subir nos próximos seis meses.

Outros índices em queda são o de expectativa de demanda e de compra de insumos e matérias-primas. O indicador de demandas encolheu para 53,1 pontos, enquanto o de compra caiu para 52,1 pontos. Apesar da queda, estão acima da linha de 50 pontos, indicando perspectiva de crescimento para os próximos meses, ainda que em menor grau do que em julho.

Além disso, os dados da CNI mostram que os empresários estão menos propensos a investir. O índice de intenção de investimento recuou para o menor nível desde outubro de 2023. Neste mês, somou 54,6 pontos.

Por outro lado, houve um aumento da produção industrial em julho em comparação com junho. No mês passado, o índice de evolução da produção ficou em 52,6 pontos.

