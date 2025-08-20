Quarta-feira, 20 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025
As provas serão aplicadas nos dias 29 e 30 de novembroFoto: Gustavo Dihel/Ufrgs
A UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) divulgou nesta quarta-feira (20) o edital do vestibular 2026. São oferecidas 4.023 vagas de ingresso na graduação, distribuídas em 97 opções de cursos.
As inscrições iniciam na segunda-feira (25) e prosseguem até o dia 22 de setembro por meio de um formulário disponível no site vestibular.ufrgs.br.
As provas serão aplicadas no final de semana dos dias 29 e 30 de novembro em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo e Tramandaí.
No primeiro dia, serão realizados os testes de Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, História, Geografia e Matemática. Já no segundo dia, será a vez de Língua Estrangeira Moderna, Física, Química, Biologia e Redação. A lista das leituras obrigatórias da prova de Literatura está disponível no site do vestibular.
A divulgação dos gabaritos preliminares ocorrerá em 1º de dezembro, após a realização dos dois dias de provas. Em anos anteriores, a divulgação ocorria após cada dia de aplicação das provas.
