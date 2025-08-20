Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

Brasil Veja o que se sabe sobre o avião da Força Aérea dos EUA que pousou em Porto Alegre e depois em São Paulo

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

O avião, sem identificação externa, pousou em Porto Alegre na tarde de terça-feira e depois seguiu para Guarulhos

Foto: Reprodução de vídeo
O avião, sem identificação externa, pousou em Porto Alegre na tarde de terça-feira e depois seguiu para Guarulhos. (Foto: Reprodução de vídeo)

Um avião da Força Aérea dos Estados Unidos, sem identificação externa, pousou no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, na tarde de terça-feira (19) e, à noite, aterrissou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

A aeronave é um Boeing C-32B de matrícula 00-9001. É uma versão militar do Boeing 757-200, configurada para transportar autoridades norte-americanas, como presidente, vice-presidente e líderes militares. Tem capacidade para 45 passageiros.

O avião pousou em Porto Alegre às 17h13min de terça-feira, vinda de San Juan, em Porto Rico, e por volta das 20h decolou rumo a Guarulhos, em São Paulo, onde permanece na manhã desta quarta-feira (20).

Na segunda-feira (18), o avião partiu de uma base aérea em Wrightstown, em Nova Jersey (EUA), foi para Tampa, na Flórida, e depois seguiu para San Juan, em Porto Rico, antes de vir ao Brasil.

O avião teve autorização do Ministério da Defesa para pousar no Brasil. “O GRU Airport confirma o pouso da aeronave em questão nesta noite (19), com autorização do Ministério da Defesa. Reforça que a operação ocorreu normalmente, sem intercorrências”, informou o terminal paulista.

Qual é a missão da aeronave no Brasil?

Até agora, não houve explicação oficial sobre o motivo dos pousos em Porto Alegre e em São Paulo. Segundo fontes da Polícia Federal, o avião conduziu diplomatas norte-americanos para os consulados dos EUA nas capitais gaúcha e paulista.

tags: em foco

